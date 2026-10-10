Educación reglamentó los procedimientos para instrumentar el acuerdo paritario. El plazo se extiende desde este 14 de octubre hasta el 9 de abril de 2027 y comprende a docentes de nivel secundario y sus modalidades, nivel superior, cargos directivos, de coordinación y profesionales de los Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios.

El Ministerio de Educación reglamentó los procedimientos para avanzar con la titularización de cargos y horas cátedra en el sistema educativo provincial. A través de las resoluciones N.º 19224-ME-2026, N.º 19225-ME-2026 y N.º 19226-ME-2026, se instrumenta el acuerdo paritario ratificado por el Decreto N.º 000927-ME-2026 y establece los pasos administrativos para acceder al proceso. La medida alcanza a unos 2.500 docentes, directivos y profesionales de Gabinetes.





El acuerdo contempla la titularización, con fecha de referencia al 31 de diciembre de 2025, de hasta dos cargos o hasta 50 horas cátedra, dentro de los límites previstos por la normativa vigente. El acceso está sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos y excluye los cargos de supervisión general y escolar, así como los cargos y horas cátedra a término.





La reglamentación comprende a docentes de Educación Secundaria Orientada y Artística, Educación Técnica, Educación de Adultos y Educación Superior. También se establecieron procedimientos específicos para cargos directivos y de coordinación institucional, y para profesionales de los Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios, en las especialidades de Psicología, Trabajo Social, Psicopedagogía, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional y Kinesiología.





La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó la importancia de avanzar en la implementación del acuerdo paritario y señaló que la medida permite dar un marco administrativo definido al reconocimiento de las trayectorias profesionales docentes.





“Estas resoluciones permiten avanzar con un procedimiento para que los docentes que reúnen los requisitos puedan acceder a la titularización. Es una medida importante para reconocer los años de trabajo y dar estabilidad laboral” expresó Fuentes.





Cómo iniciar el trámite





Los docentes interesados deberán solicitar previamente un turno a través de Ciudadano Digital y presentar la documentación requerida en la Oficina de Titularización del Ministerio de Educación, en la fecha y horario asignados.





Entre los requisitos previstos se encuentran la documentación personal, los antecedentes y certificados exigidos, la cartilla sanitaria, la declaración jurada de cargos y horas cátedra, la foja de servicios, los instrumentos que acrediten la situación de revista, los títulos correspondientes y el concepto profesional docente. La documentación específica dependerá de la situación de cada solicitante.





La normativa establece que el período para presentar la documentación e iniciar el procedimiento se extiende desde el 14 de octubre de 2026 hasta el 9 de abril de 2027. El cumplimiento de los requisitos será evaluado durante el trámite administrativo, antes de la emisión de la resolución correspondiente.