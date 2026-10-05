La iniciativa “Agencia de Talentos” distinguió a jóvenes de San Juan y otras provincias por habilidades en distintas disciplinas.

La Casa Natal de Sarmiento fue sede de una jornada en la que doce estudiantes recibieron un reconocimiento por sus capacidades en disciplinas como arte, deporte, música y otras expresiones. La actividad se realizó en el marco del proyecto “Agencia de Talentos”, que cuenta con resolución ministerial.

La propuesta reunió a estudiantes de San Juan y de otras provincias, entre ellas Neuquén, y llevó el lema “Los talentos brillan desde la Casa de Sarmiento”. Según el material difundido, los premios fueron entregados por la ministra de Educación, en una ceremonia orientada a visibilizar habilidades que no siempre quedan reflejadas en las evaluaciones tradicionales.

Marco pedagógico La iniciativa es impulsada por Alejandra Gordillo y dirigida por Lucía González. Ambas sostienen una mirada más amplia sobre las capacidades estudiantiles y toman como referencia el concepto de inteligencias múltiples de Howard Gardner, que plantea reconocer distintas formas de aprender y desarrollar habilidades. En ese enfoque se inscriben expresiones vinculadas con la pintura, la escritura, la música, el deporte y la danza.

Alcance institucional La organización destacó la predisposición de las autoridades de la Casa Natal de Sarmiento para recibir la propuesta. También subrayó que el uso de un espacio histórico de la provincia para este tipo de actividades permite poner en valor habilidades de jóvenes que cursan trayectorias diversas, dentro y fuera de los formatos escolares habituales.

Próxima referencia El proyecto apunta a transmitir a docentes y estudiantes que cada alumno tiene capacidades, intereses y vocaciones que pueden desarrollarse cuando son identificados y acompañados. En ese marco, la resolución ministerial y la continuidad de estas instancias de reconocimiento quedan como los datos institucionales a seguir en futuras ediciones.