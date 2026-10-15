En el marco de la ley de arbolado público provincial y del Plan de Forestación 2026, la Secretaría de Ambiente distribuyó 8.500 árboles destinados a los 19 departamentos de la provincia. La entrega se realizó en Capital, en el predio del punto limpio donde funciona el vivero municipal. La medida apunta a abastecer a los municipios que presentaron sus planes de forestación y que fueron evaluados por el equipo técnico de la Dirección de Arbolado Público.

El secretario de Ambiente, Federico Ríos, señaló que la distribución se hizo entre municipios con proyectos previamente revisados por el área técnica. “Estamos entregando 8500 árboles de distintas especies a cada uno de los municipios que han presentado su plan de forestación que ha sido evaluado por el equipo técnico de la Dirección de Arbolado Público que depende de la Secretaría de Ambiente”, afirmó. La declaración ubica la entrega dentro de un esquema de planificación y control administrativo previo a la plantación.

Articulación territorial

Ríos también destacó la participación de instituciones civiles en el programa. Según dijo, el plan incluye organizaciones como el Rotary Club de la provincia y clubes deportivos, entre ellos Lomas de Rivadavia. En ese marco, el funcionario sostuvo que la política ambiental se desarrolla en coordinación con los municipios y con actores comunitarios. La referencia es relevante porque el arbolado público requiere mantenimiento posterior, además de la provisión inicial de ejemplares.

Control posterior

La Secretaría de Ambiente informó que, una vez realizada la entrega, los equipos técnicos harán inspecciones para verificar el cumplimiento de los planes presentados. Ríos explicó que “una vez que se hace la entrega de los árboles a los municipios, los equipos técnicos de la secretaría por medio de la Dirección de Arbolado Público inspeccionan que se cumpla el plan de forestación que se ha presentado”. Ese seguimiento será la instancia clave para determinar si la distribución se traduce en plantación efectiva y desarrollo de las especies en cada jurisdicción.

La actividad quedó enmarcada en los lineamientos oficiales de cuidado del ambiente y del arbolado público, con intervención de municipios y entidades intermedias. El dato operativo a seguir es la ejecución de los planes en cada departamento y las inspecciones posteriores de la Dirección de Arbolado Público, que funcionarán como mecanismo de control sobre el destino de los ejemplares entregados.