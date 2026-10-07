El ministro Juan Pablo Perea recibió a los alumnos que realizarán sus prácticas en distintas áreas de la cartera minera, en el marco de una iniciativa destinada a fortalecer la formación de futuros profesionales vinculados a la actividad .

El Ministerio de Minería de San Juan dio inicio formal a una nueva edición de las prácticas profesionalizantes con la recepción de los 17 estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), seleccionados para incorporarse a distintas dependencias de la cartera minera.





Durante el encuentro de bienvenida, el ministro de Minería Juan Pablo Perea, destacó la incorporación de jóvenes a la gestión pública vinculada al sector minero.





“Me pone muy contento ver esta mesa llena de jóvenes. Generalmente eso no ocurre, y la presencia de tantos estudiantes le da otra dinámica al Ministerio”, expresó ante los participantes.





El funcionario también se refirió a la oportunidad que representan estas experiencias para quienes comienzan su recorrido profesional.





“La minería es una actividad con mucha proyección y necesitamos que los jóvenes se involucren, se formen y conozcan cómo funciona el sector desde adentro”, señaló.





Formación en distintas áreas de la cartera minera





Los estudiantes fueron distribuidos entre la Secretaría de Desarrollo Minero Sustentable, la Secretaría Técnica y la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, de acuerdo con los perfiles requeridos por cada dependencia.





La Secretaría de Desarrollo Minero Sustentable recibirá estudiantes de Contador Público, Abogacía, Licenciatura en Sistemas de Información, Ingeniería Industrial y Licenciatura en Administración. En la Secretaría Técnica realizarán sus prácticas alumnos de Licenciatura en Administración, Abogacía y Licenciatura en Ciencias Geológicas.





Por su parte, la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero incorporará estudiantes de Profesorado de Química, Ingeniería en Minas, Licenciatura en Ciencias Geológicas y Licenciatura en Geografía.





Las prácticas profesionalizantes buscan generar espacios de aprendizaje y experiencia laboral para estudiantes avanzados, promoviendo el vínculo entre la formación universitaria y las distintas áreas que forman parte de la gestión minera provincial.