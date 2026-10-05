La Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos, dependiente del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, puso en marcha una nueva capacitación en Higiene y Seguridad destinada a personas bajo tratamiento. La propuesta forma parte del Programa Provincial Puentes de Aprendizaje y está orientada a brindar herramientas vinculadas con la construcción. Según la información oficial, el objetivo es fortalecer la autonomía y acompañar procesos de formación para nuevos proyectos de vida.

El curso aborda identificación y prevención de riesgos laborales, uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), seguridad eléctrica, trabajos en altura, manipulación de cargas, orden, limpieza, señalización, prevención de incendios y actuación ante emergencias. Se trata de contenidos teóricos y actividades prácticas, con un enfoque aplicado a tareas de obra. La iniciativa se inscribe en una línea de capacitación que el área sostiene desde el inicio de la gestión.

La formación tendrá diez encuentros semanales, con una carga total de veinte horas, y estará a cargo de profesionales matriculados en Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción. Los encuentros se desarrollarán durante septiembre y octubre en Proyecto Juan, San Benito, María del Carmen y en los Centros de Atención y Acompañamiento de Pocito, La Bebida, Caucete y Chimbas. La distribución territorial amplía el alcance de la propuesta hacia distintos puntos de San Juan.

Continuidad de la oferta Esta nueva capacitación se suma a otras ya dictadas por la Dirección, entre ellas preceptoría, herrería, soldadura, barbería, peluquería, estética de manos y uñas. En el esquema oficial, esas propuestas buscan combinar contención, formación y acceso a saberes con salida laboral o de inserción productiva. La lógica del programa es sostener trayectorias de aprendizaje en paralelo al tratamiento.

La directora del área, Daniela Merlo, afirmó que al finalizar el cursado todos los participantes recibirán su certificado correspondiente. En el comunicado oficial también se sostuvo que el compromiso del gobierno provincial incluye el fortalecimiento de las instituciones que integran el entramado social, la formación de recursos humanos capacitados y el desarrollo de canales de inclusión social. El cierre del ciclo quedará sujeto al cumplimiento de los diez encuentros previstos y a la entrega de certificados al final del proceso.