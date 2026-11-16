La investigación por la muerte de Franco Jara, de 32 años, derivó en la detención de cinco policías de la Unidad Coordinadora de Departamentales, que intervinieron en el procedimiento realizado en el barrio Lozano I, en Albardón. La confirmación de que el fallecimiento obedeció a causas violentas modificó el encuadre inicial de los hechos y llevó a la causa a avanzar bajo la hipótesis de un homicidio.

Las autoridades identificaron a los detenidos como el cabo Arnaldo Zalazar, el cabo Juan Recio, el cabo Nicolás Godoy, el agente Matías Lucero y el oficial subinspector Emiliano Cabrá. La medida se adoptó después de que la autopsia realizada en la Morgue Judicial concluyera que la muerte se produjo por lesiones traumáticas. Ese resultado reforzó la intervención de la justicia penal en lugar de una mera actuación administrativa o contravencional.

La línea de tiempo del caso indica que Jara fue aprehendido el sábado 14 a las 22, aproximadamente, en el marco de un expediente contravencional del Juzgado de Paz de Albardón. Luego manifestó sentirse mal y fue derivado al Hospital Giordano, donde recibió asistencia y fue dado de alta. Más tarde, ya en el sector de calabozos de la Comisaría 18va., otros detenidos alertaron al personal policial de que seguía en mal estado.

De acuerdo con el relato incorporado a la causa, se le practicaron maniobras de reanimación, pero falleció en la dependencia policial. La autopsia determinó un cefa lo hematoma en región temporal izquierda de tipo contusa, edema cerebral, hemorragia subdural y edema pulmonar, cuadro que la investigación considera compatible con una muerte violenta. Por esa razón, la carátula pasó a girar en torno a un homicidio y la pesquisa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales.

La investigación penal es encabezada por el fiscal Roberto Ginsberg, quien no descartó nuevas detenciones en el expediente. En paralelo, las versiones iniciales señalan que los uniformados habrían aprehendido a Jara de manera irregular, con ingreso a un domicilio sin orden judicial y presuntos golpes posteriores, extremos que deberán ser corroborados por la instrucción. Hasta ahora, la causa sigue abierta y el próximo paso procesal dependerá de las medidas de prueba que disponga la fiscalía.