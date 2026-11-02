El Ministerio de Gobierno dispuso ajustes en siete líneas de RedTulum. La medida tendrá una prueba de 60 días para evaluar frecuencias y tiempos de viaje.

El Ministerio de Gobierno informó que a partir del 2 de noviembre se aplicarán modificaciones en los recorridos de siete líneas del transporte público provincial. Según la comunicación oficial, la medida busca mejorar la movilidad de las personas usuarias y optimizar la operación de las empresas prestatarias.

Los nuevos trazados fueron comunicados por la Dirección de Coordinación de RedTulum y surgieron de un análisis técnico de la cobertura del sistema. Ese trabajo incluyó relevamientos territoriales, reuniones con empresas de transporte y el estudio de reclamos enviados por usuarios a través de los canales oficiales. La implementación tendrá un período de prueba de 60 días.

Base técnica

De acuerdo con la información oficial, el equipo técnico de RedTulum analizó la conexión de distintos sectores con establecimientos educativos, instituciones y servicios esenciales. Para ese relevamiento tomó como referencia las secciones catastrales y los principales destinos de cada zona. Entre los puntos considerados figuran hospitales, municipios, áreas comerciales y el microcentro.

También se evaluaron barrios de cada departamento en función de su ubicación y de la cercanía con clínicas, plazas, escuelas, centros comerciales, cementerios e iglesias. En Capital y sus alrededores, el estudio incluyó además los perfiles de las calles para definir las vías más adecuadas para la circulación de las líneas y mejorar el desplazamiento de las unidades.

Líneas alcanzadas

Las modificaciones comprenden a la línea 206, que circulará por calle Del Carril, José Dolores, General Acha y El Cano antes de retomar su recorrido habitual hacia el centro, y hará el mismo esquema en sentido de regreso. La línea 204 incorporará el paso por Hipólito Irigoyen, Doctor Ortega, Magallanes, Boulevard Sarmiento y Mendoza, para luego retomar su trazado. La línea 205 modificará su trayecto por Manuel Quiroga, General Acha, Progreso, Putaendo y nuevamente Progreso.

La línea 200 tendrá un recorrido modificado desde la zona de Médano de Oro hasta la plaza de Villa Krause, tanto en la ida como en la vuelta, antes de volver a su esquema habitual. La línea 20 circulará por Quiroz hacia España, Doctor Ortega, Mendoza, Sívori, Cobos, Boulevard Sarmiento, Salvador María del Carril, Progreso, Putaendo, nuevamente Progreso, Balmaceda, José Dolores, La Estación y Proyectada. La línea 214 incorporará General Paz y El Tambolar, Doctor Ortega, Jorge Newberry, J. Aguilar, 25 de Mayo, Sargento Acosta, C. Pasteur y Rivadavia.

En tanto, la línea 209 modificará su trayecto por Doctor Ortega, Hipólito Irigoyen, Juárez Celman, 25 de Mayo Sur, J. Aguilar, Bahía Blanca, República del Líbano y San Miguel. Según el Ministerio de Gobierno, el propósito es reducir los tiempos de viaje, mejorar la regularidad de las frecuencias y facilitar la circulación de los colectivos en los distintos departamentos.

La evaluación durante los 60 días de prueba permitirá medir el funcionamiento de los nuevos recorridos y considerar eventuales ajustes en función de la respuesta del servicio y de las necesidades de movilidad de la población.