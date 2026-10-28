La propuesta incluirá comercios adheridos y cuotas sin interés. Se lanzará en la previa del Cyber Monday, que desde el lunes presionará las ventas locales.

La iniciativa Capital Sale ofrecerá descuentos de hasta el 50% en comercios adheridos de San Juan y opciones de financiación en cuotas sin interés. La propuesta se presenta como una alternativa comercial en la previa del Cyber Monday, que comienza el lunes y concentra ventas online.

Según detallaron Carlos Iramain, de Comerciantes Unidos, y Marcelo Quiroga, comerciante, el objetivo es incentivar el consumo y brindar una opción para que los clientes realicen sus compras en negocios locales. La iniciativa busca sostener el movimiento comercial en un contexto de competencia con las plataformas de comercio electrónico.

Competencia comercial La llegada de Capital Sale se ubica en la previa de una fecha de alto volumen de transacciones para el canal digital. Los referentes del sector señalaron que el Cyber Monday representa un desafío para las ventas de los negocios de San Juan. En ese marco, la propuesta local apunta a retener demanda en los locales físicos mediante promociones y facilidades de pago.

Alcance de las promociones Los descuentos de hasta el 50% y las cuotas sin interés figuran entre los principales atractivos anunciados. De todos modos, las condiciones concretas dependerán de las promociones disponibles en cada comercio participante. Esa definición será la que determine el impacto efectivo de la campaña sobre el nivel de ventas.

Próximo paso Con el inicio del Cyber Monday desde el lunes, el desempeño de Capital Sale quedará atado a la adhesión de los comercios y a la respuesta de los consumidores. En ese escenario, la evolución de las ventas locales permitirá medir si la propuesta logra compensar parte de la competencia del canal online.