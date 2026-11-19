Hidráulica anticipa que el próximo ciclo duplicará o triplicará el agua de este año. El informe oficial se conocerá en 10 a 15 días.

El próximo año hídrico en San Juan tendrá una disponibilidad de agua superior a la del ciclo actual. Fuentes oficiales confirmaron que el pronóstico hídrico 2026 superará los 2.000 hectómetros cúbicos (hm³), una cifra que duplicaría o triplicaría el escurrimiento de este año. El dato es relevante para el riego, el consumo y la recarga de las napas en toda la provincia.

El director de Hidráulica, José María Ginestar, indicó a Diario Huarpe que el informe oficial estará listo dentro de 10 a 15 días, una vez concluidas las mediciones de nieve en la cordillera. Según adelantó, la próxima temporada podría duplicar el volumen de 2025 y superar los 2.000 hm³. La proyección se apoya en los estudios que ya muestran una disponibilidad inusual para la región.

La causa principal de ese escenario son las abundantes nevadas registradas durante el invierno de 2026 en la cordillera de los Andes. Ese acumulado nival es el insumo central para estimar el agua que luego escurrirá hacia los ríos de la provincia. En ese marco, la autoridad hídrica todavía debe cerrar las mediciones para definir el pronóstico definitivo.

Antecedentes y comparación Para dimensionar el cambio, el pronóstico formalizado a comienzos de octubre de 2025 había estimado que el río San Juan entregaría 950 hm³, aunque el escurrimiento real rondó los 700 hm³. En paralelo, un estudio de la Universidad Nacional de San Juan proyectó para el ciclo de octubre de 2026 a septiembre de 2027 un escurrimiento medio de 1.653 hm³, con un máximo probable de 1.817 hm³ y un mínimo de 1.489 hm³. Ese trabajo es preliminar y no reemplaza al pronóstico oficial que elabora Hidráulica.

Distribución y reservas El mayor volumen de agua no implica una asignación automática para cada usuario. La distribución se define en la mesa del Consejo de Hidráulica, organismo que reúne a consejeros y representantes de los regantes y que fija cuánto se destina a riego, cuánto se pierde en el trayecto, cuánto utiliza Obras Sanitarias y cuánto va a la recarga del acuífero, es decir, la reserva de agua subterránea. Además, el Gobierno prevé acumular parte del excedente en los diques provinciales para afrontar los años de sequía que suelen seguir a los períodos de abundancia.

Ginestar explicó el cálculo de la proyección al señalar: "Eso nos da al menos una base de dos veces más de lo que viene ahora. Es decir, si han venido 700 hm³, probablemente eso supere los 2.000 hm³". El pronóstico oficial quedará definido cuando concluyan las mediciones y, desde entonces, el Consejo de Hidráulica deberá establecer la distribución para el próximo ciclo.