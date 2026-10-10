Entre 46 proyectos presentados, María Fernanda Fontela fue seleccionada por su emprendimiento “Ferexpur Ecoleños”, mientras que Elisa Sánchez Ocaña, creadora de “Hobbia Club”, quedó en segundo lugar.

La Municipalidad de Chimbas realizó la elección de la Emprendedora del Sol 2026, una instancia que reunió 46 proyectos presentados por mujeres del departamento y que tuvo como objetivo reconocer iniciativas con potencial de crecimiento, innovación y desarrollo.





Luego de evaluar las distintas propuestas, el jurado eligió por unanimidad a María Fernanda Fontela como Emprendedora del Sol 2026 de Chimbas, por su proyecto “Ferexpur Ecoleños”, dedicado a la elaboración de productos ecológicos y artesanales.





El emprendimiento se encuentra en etapa de planificación y propone la producción de encendedores de fuego ecológicos y artesanales para cocinas, salamandras y leña, realizados con ingredientes naturales de la región y sin productos químicos.





Entre sus objetivos, Fontela proyecta consolidar la producción y comercialización en San Juan para, posteriormente, expandirse hacia otros puntos de Cuyo. Para avanzar con el proyecto, identificó como principales necesidades la incorporación de maquinaria específica y el acceso a materiales naturales de la zona.





En segundo lugar fue electa Elisa Sánchez Ocaña, creadora de “Hobbia Club”, una propuesta vinculada con las manualidades y el bienestar.





El proyecto, que ya se encuentra en ejecución, plantea la elaboración de cajas creativas mensuales con materiales e instrucciones para aprender distintos hobbies, con una mirada puesta en el bienestar, la creatividad y la desconexión digital.





Hobbia Club apunta a particulares, empresas y al mercado de regalos, con una proyección que contempla un sistema de suscripción mensual, comercio electrónico a nivel nacional y un canal corporativo. Entre sus necesidades aparecen materia prima, packaging, espacio de trabajo, herramientas, tienda online, publicidad digital y logística de envíos.









Durante el acto llevado adelante en el edificio municipal, la intendenta Daniela Rodríguez destacó la participación alcanzada en esta edición y la diversidad de propuestas presentadas, que reflejan el trabajo, la creatividad y la capacidad de las emprendedoras chimberas para transformar una idea en un proyecto con posibilidades de crecimiento.