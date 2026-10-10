La Municipalidad de Chimbas realizó la elección de la Emprendedora del Sol 2026, una instancia que reunió 46 proyectos presentados por mujeres del departamento y que tuvo como objetivo reconocer iniciativas con potencial de crecimiento, innovación y desarrollo.
Luego de evaluar las distintas propuestas, el jurado eligió por unanimidad a María Fernanda Fontela como Emprendedora del Sol 2026 de Chimbas, por su proyecto “Ferexpur Ecoleños”, dedicado a la elaboración de productos ecológicos y artesanales.
El emprendimiento se encuentra en etapa de planificación y propone la producción de encendedores de fuego ecológicos y artesanales para cocinas, salamandras y leña, realizados con ingredientes naturales de la región y sin productos químicos.
Entre sus objetivos, Fontela proyecta consolidar la producción y comercialización en San Juan para, posteriormente, expandirse hacia otros puntos de Cuyo. Para avanzar con el proyecto, identificó como principales necesidades la incorporación de maquinaria específica y el acceso a materiales naturales de la zona.
En segundo lugar fue electa Elisa Sánchez Ocaña, creadora de “Hobbia Club”, una propuesta vinculada con las manualidades y el bienestar.
El proyecto, que ya se encuentra en ejecución, plantea la elaboración de cajas creativas mensuales con materiales e instrucciones para aprender distintos hobbies, con una mirada puesta en el bienestar, la creatividad y la desconexión digital.
Hobbia Club apunta a particulares, empresas y al mercado de regalos, con una proyección que contempla un sistema de suscripción mensual, comercio electrónico a nivel nacional y un canal corporativo. Entre sus necesidades aparecen materia prima, packaging, espacio de trabajo, herramientas, tienda online, publicidad digital y logística de envíos.
Durante el acto llevado adelante en el edificio municipal, la intendenta Daniela Rodríguez destacó la participación alcanzada en esta edición y la diversidad de propuestas presentadas, que reflejan el trabajo, la creatividad y la capacidad de las emprendedoras chimberas para transformar una idea en un proyecto con posibilidades de crecimiento.