La Caja de Acción Social de San Juan avanza en un acuerdo con Mendoza y San Luis para unificar los registros de personas autoexcluidas del juego, con el objetivo de impedir que quienes se prohibieron el ingreso a salas en una provincia puedan apostar en otra.

El presidente del organismo, Juan Pablo Medina, sostuvo que “la voluntad está, hay un bosquejo de convenio regional para proteger a los autoexcluidos de Cuyo que son considerados grupo vulnerable”. Según explicó, el entendimiento está avanzado con las otras dos provincias cuyanas y apunta a reforzar el control sobre personas con problemas de adicción al juego.

Medina también indicó que los datos de los autoexcluidos se manejan con reserva para resguardar su identidad. Consultado sobre la situación en San Juan, señaló que no cuenta con una actualización precisa, aunque recordó que “en su momento eran unos 250 aproximadamente” los inscriptos en ese registro.

Alcance del sistema La autoexclusión se tramita a través de la división de Juego Responsable de la provincia, donde psicólogas reciben a jugadores o familiares cuando las apuestas afectan vínculos o economía. Quien decide apartarse firma un acuerdo que le prohíbe el ingreso a salas físicas, pero esa restricción no se compartía hasta ahora entre jurisdicciones. El nuevo esquema busca cerrar esa brecha en toda la región de Cuyo y cruzar los padrones con las empresas que operan casinos.

Control y juego online El plan también prevé extender el control a las plataformas legales de juego por internet, en un contexto en el que San Juan ya cuenta con una ley reglamentada para el juego en línea. En paralelo, la provincia trabaja junto al Ministerio Público Fiscal para investigar a los intermediarios de sitios clandestinos, conocidos como “cajeros”, una conducta que encuadra en el artículo 301 bis del Código Penal.

Medidas complementarias La Caja de Acción Social coordina además denuncias con la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA), el Enacom, el Banco Central, Nic.ar y empresas de redes sociales para dar de baja páginas y perfiles ilegales. Según el organismo, también se utiliza un software con inteligencia artificial para rastrear la red y detectar plataformas con mayor cantidad de jugadores, con el fin de ordenar presentaciones judiciales y acelerar bloqueos administrativos.

Próximos pasos El esquema prevé destinar un 10% de lo recaudado por el juego online al tratamiento de la ludopatía. Además, junto a los ministerios de Educación y de Familia y Desarrollo Humano, se lanzará una guía con código QR para que padres y docentes identifiquen señales de alerta.