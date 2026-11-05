Un emprendedor sanjuanino presentó Cupido con Mate, una aplicación pensada para conectar personas de San Juan y Cuyo a partir de gustos, afinidades y actividades compartidas. La propuesta apunta a parejas, amistades y vínculos sociales, con herramientas de compatibilidad, regalos, descuentos y un sistema de seguridad para encuentros presenciales.

El proyecto fue explicado por Javier, técnico en informática y telecomunicaciones, en una entrevista con Marisa López en el programa La Tarde es Nuestra, de La Mil20. Según relató, la plataforma busca diferenciarse de las aplicaciones de citas tradicionales al no limitarse a la búsqueda de pareja. También incorpora una identidad local en el nombre, que combina la figura de Cupido con el mate, una costumbre extendida en el país.

Compatibilidad y usos

La herramienta central es un test de afinidad que releva gustos y preferencias para detectar coincidencias entre usuarios. Entre las opciones mencionadas aparecen escenarios y actividades reconocibles para el público local, como el viento Zonda, una tormenta de verano, el dique de Ullum, Punta Negra, Calingasta o una peña con amigos. El objetivo, según el creador, es que las conexiones no dependan solo de una fotografía, sino también de intereses y costumbres compartidas.

Servicios y resguardo

La plataforma incluye Cupido Delivery, un servicio para enviar regalos a una persona con la que ya existe una conexión. En ese caso, el destinatario debe aceptar previamente el presente y sus datos personales solo se comparten con el proveedor encargado de la entrega, de acuerdo con lo informado durante la entrevista. También ofrece Cupido Descuentos, un esquema de beneficios con comercios, bares, restaurantes y hoteles alojamientos para facilitar una primera cita.

Otro componente es Cita Segura, una herramienta para informar a un contacto de confianza con quién, dónde y a qué hora será el encuentro. El sistema permite enviar una alerta al contacto de emergencia o comunicarse directamente con el 911; una vez terminada la cita, también habilita a notificar que todo salió bien. Ese diseño apunta a sumar resguardo en encuentros presenciales organizados por la aplicación.

Planes y expansión

Cupido con Mate ofrece una modalidad gratuita y dos planes pagos: Mate, de $4.990, y Premium, de $9.990, según los valores informados en la entrevista. Las diferencias se vinculan con la personalización del perfil, la cantidad de fotografías, la visualización de visitas y el envío de superlikes y flechazos. Además, cuenta con un asistente basado en inteligencia artificial para ayudar a preparar el perfil, iniciar conversaciones y romper el hielo.

Durante las primeras pruebas, Javier señaló que se habían sumado alrededor de 35 personas, con edades entre los 18 y los 56 años. La plataforma puede usarse desde el celular o una computadora a través del navegador, sin obligación de descargar una aplicación. Como próximo paso, el emprendedor proyecta organizar encuentros y actividades presenciales para que los usuarios se conozcan fuera de las pantallas, con una expansión prevista desde San Juan hacia otras provincias del país.