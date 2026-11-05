El SMN prevé una jornada cálida y parcialmente nublada para este jueves 5 de noviembre . A la noche ingresará viento del sur y bajará la temperatura.

San Juan tendrá este jueves 5 de noviembre una jornada cálida, con una máxima prevista de 31°C y cielo parcialmente nublado, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo anticipó que el calor se sentirá con mayor intensidad durante la tarde, antes del cambio de condiciones previsto para la noche.

Durante la madrugada, la temperatura mínima será de 13°C y el cielo estará algo nublado. Por la mañana, el panorama se mantendrá similar, con una brisa del norte en aumento. Esa circulación de aire acompañará el ascenso térmico a lo largo de la primera parte del día.

La tarde será el tramo más cálido de la jornada, con el termómetro en torno a los 31°C y viento del sector norte. El cielo seguirá parcialmente nublado, sin cambios relevantes en la previsión informada por el SMN. Esa combinación sostiene una amplitud térmica marcada entre la mañana y las horas centrales.

Por la noche, el organismo prevé el ingreso de viento del sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Ese cambio estará acompañado por un descenso de la temperatura, que se ubicará alrededor de los 27°C. El dato a seguir será la intensidad de esas ráfagas y su incidencia sobre las condiciones de circulación y permanencia al aire libre.