El reconocido operador radial y habitual voz del estadio atraviesa un problema de salud. Solicitan donantes de sangre de los grupos 0 y A, tanto positivo como negativo, para colaborar con su recuperación.

Diego "Manteca" Martinez hoy necesita de la colaboración de todos

El ambiente del hockey sobre patines y la radio sanjuanina se moviliza por Roberto Diego Martínez, una persona muy querida y reconocida por su trabajo como operador radial y por acompañar durante años las jornadas deportivas con sus equipos de sonido y su inconfundible presencia como "La voz del estadio".

En las últimas horas se difundió un pedido de donantes de sangre para colaborar con su atención médica. La convocatoria está dirigida a personas con grupos sanguíneos 0 positivo o negativo y A positivo o negativo.

Martínez atraviesa una situación de salud compleja. Según la información compartida por personas de su entorno, presenta distintas complicaciones médicas y actualmente necesita el acompañamiento de la comunidad.

Quienes puedan colaborar deben solicitar turno al teléfono 4227065 y concurrir a CELSA, ubicado en avenida Rioja 624 Sur.

Mientras tanto, familiares, amigos y compañeros de trabajo se unen en una cadena de oración y buenos deseos para acompañarlo en este momento.

Diego es de esas personas que construyen vínculos a través de su trabajo, su calidez y su presencia. Hoy es el momento de que todo ese cariño se transforme en solidaridad.

Datos para donar: