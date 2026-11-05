El municipio de Rivadavia terminó obras que mejoraron 25.000 metros de calles del departamento. Del total, 14.000 metros son de pavimento nuevo y los otros 11.000 corresponden a repavimentación. Los trabajos beneficiaron a vecinos que hasta ahora circulaban por calles de tierra.
El intendente Sergio Miodowsky explicó que las obras se financiaron con el programa provincial FODERE (Fondo de Desarrollo Regional), que reparte recursos entre los municipios sanjuaninos para infraestructura. Dijo que Rivadavia suma a esos fondos un programa propio de pavimentación financiado con recursos municipales.
El jefe comunal contó que ya terminaron los trabajos en Villa Molina y que están cerca de completar las obras en el loteo Rumbos, ambas con fondos del municipio. Explicó que la intención es seguir llevando estas mejoras a otros barrios de Rivadavia.
Sobre nuevas obras con fondos provinciales, Miodowsky dijo que el municipio debe esperar que se definan los próximos programas de financiamiento. Aseguró que, mientras tanto, Rivadavia va a continuar con su propio plan de pavimentación para alcanzar a más vecinos.