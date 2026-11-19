La ministra Silvia Fuentes anticipó una fecha tentativa para el regreso a las aulas, pendiente de aprobación nacional. El calendario prevé 188 días de clases y tareas de mantenimiento en el receso.

El Ministerio de Educación de San Juan empezó a delinear el calendario escolar de 2027 y, según adelantó la ministra Silvia Fuentes, las clases comenzarían el lunes 1 de marzo. La funcionaria aclaró que se trata de una fecha tentativa y que el cronograma todavía debe ser evaluado y aprobado por Nación.

La definición aparece cuando aún falta poco menos de un mes para la finalización del ciclo lectivo 2026. En ese marco, el adelantamiento de la planificación permite ordenar la organización institucional de escuelas, familias y equipos directivos, aunque las fechas no están firmes hasta su validación oficial. Fuentes lo expresó en declaraciones radiales y sostuvo que el esquema “es un tentativo de calendario que debe ser evaluado”.

Regreso docente y días de clase

La planificación provincial prevé que los docentes se reincorporen el 16 de febrero, una vez cumplidos los 45 días de licencia establecidos por ley. De acuerdo con las previsiones del Ministerio de Educación, ese esquema permitiría alcanzar 188 días de clases, dos menos que los 190 fijados por el Consejo Federal de Educación (CFE).

El CFE está integrado por las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones del país y por la Secretaría de Educación de la Nación, dependiente del Ministerio de Capital Humano. La diferencia de dos días respecto del piso federal deja pendiente la definición final sobre si el cronograma sanjuanino mantendrá esa previsión o si habrá ajustes antes de la aprobación nacional.

Mantenimiento durante el receso

Además de la agenda pedagógica, la ministra señaló que durante los 45 días sin actividad escolar se realizarán tareas de mantenimiento en establecimientos educativos. Entre los trabajos previstos figuran la puesta a punto de los sistemas de calefacción y el cambio de cableado en algunas escuelas, con el objetivo de permitir la instalación de equipos de aire acondicionado.

Mientras se espera la confirmación oficial del calendario 2027, el esquema vigente para el cierre del ciclo lectivo 2026 establece que el nivel primario terminará el 11 de diciembre, el secundario el 18 de diciembre y que los docentes dejarán de asistir a los establecimientos durante el último día hábil de diciembre. La definición final del próximo calendario quedará sujeta a la evaluación de Nación.