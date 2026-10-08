En San Juan ya se registran consultas para viajar al partido homenaje de Carlos Tevez en La Bombonera, mientras la organización del evento todavía no confirmó la fecha. La expectativa también alcanzó a las agencias de turismo, que comenzaron a ofrecer paquetes para asistir a la despedida del exfutbolista de Boca.

El empresario de turismo Emiliano Vicentela, propietario de Vicentela Viajes y Turismo, dijo a TELESOL DIARIO que lanzó una promoción para medir la demanda local y que ya recibió “muchas consultas”. Según detalló, el paquete incluye transporte, hotel, servicio a bordo, coordinador, seguros y entradas populares, con un valor de $499.990 en efectivo o transferencia para la primera tanda. También indicó que el precio de lista para tarjetas de crédito, hasta 6 cuotas sin interés, es de $560.000.

Fecha pendiente

La despedida de Tevez fue autorizada por el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, y la organización apunta a realizarla cuando termine la competencia oficial, con una fecha estimada para el 20 de diciembre. Sin embargo, el calendario del club todavía puede condicionar esa definición porque el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena continúa en disputa del Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

Entre los atractivos del homenaje aparece la posibilidad de que participen Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Tevez compartió equipo con el capitán de la Selección Argentina en distintos períodos y con el portugués en el Manchester United, y su intención es invitarlos personalmente para que integren un combinado internacional frente a un equipo de históricos de Boca.

Figuras y formato

La lista de invitados mencionada incluye a Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto, Roberto Abbondanzieri, Sebastián Battaglia, Rolando Schiavi, Nicolás Burdisso y Carlos Bianchi. También figuran Juan Román Riquelme, Daniele De Rossi, Daniel Osvaldo, Wanchope Ábila y Edwin Cardona. De acuerdo con la información publicada por Infobae, la despedida no se limitaría a un partido y sumaría espectáculos musicales y otras actividades para los hinchas.

Entre los artistas que podrían participar aparecen La Mona Jiménez, Pablo Lescano y Ulises Bueno, aunque sus presencias no fueron confirmadas oficialmente. La transmisión estaría a cargo de ESPN. En paralelo, la demanda desde San Juan será uno de los indicadores para medir el alcance comercial del evento antes de que se cierre la fecha definitiva.