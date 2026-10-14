Obras Sanitarias informó este miércoles 14 de octubre que realizará trabajos de infraestructura en Albardón, con impacto directo sobre la circulación vehicular en Callejón Blanco. La intervención consiste en un nexo de ampliación de la red distribuidora de agua potable entre calle Tucumán y Arenales.

Según el organismo, para ejecutar esas tareas será necesario interrumpir de manera total el tránsito en ese tramo durante 15 días. La medida afecta un sector puntual del departamento y responde a una obra destinada a ampliar la infraestructura de distribución de agua potable.

Señalización y desvíos

Obras Sanitarias indicó que la zona estará debidamente señalizada y contará con carteles indicativos para orientar el desvío del tránsito por calles alternativas, en caso de ser necesario. La previsión busca ordenar la circulación mientras duren los trabajos y reducir la afectación sobre el entorno inmediato.

La comunicación oficial no informó plazos de finalización más allá del período de corte anunciado ni precisó detalles adicionales sobre el alcance técnico de la obra. En ese marco, el dato operativo relevante para vecinos, transportistas y comercios de la zona es que el tránsito quedará interrumpido por dos semanas en el tramo mencionado.

La obra se inscribe en la expansión de la red distribuidora de agua potable, una infraestructura básica para el abastecimiento local. El seguimiento del cronograma anunciado por el organismo será el principal elemento a observar durante los próximos 15 días, junto con la efectividad de los desvíos habilitados.