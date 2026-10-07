Obras Sanitarias reemplaza una bomba en una perforación de la planta de Villa Mariano Moreno. El servicio se interrumpe en varios barrios hasta las 19 de este miércoles.

Durante este miércoles 7 de octubre, Obras Sanitarias realiza trabajos de reemplazo de bomba en una perforación de la planta potabilizadora de Villa Mariano Moreno, en Chimbas. La intervención obliga a interrumpir de manera total el suministro de agua potable en Villa Mariano Moreno, Barrio 2 de Abril y zonas aledañas. Según el informe oficial N.º 255/2026, las tareas se extenderán hasta aproximadamente las 19:00.

Alcance del corte

La empresa informó que el servicio quedará afectado mientras duren las tareas de mantenimiento sobre una de las perforaciones que abastecen a la planta. Se trata de una interrupción programada por trabajos operativos en la infraestructura de provisión, con impacto directo en los usuarios de los sectores alcanzados por el aviso. En este tipo de intervenciones, el restablecimiento depende de la finalización de las tareas y de la recuperación del sistema de distribución.

Recomendación a los usuarios

Ante la suspensión del suministro, Obras Sanitarias pidió a los vecinos y usuarios extremar el cuidado de la reserva de agua del tanque domiciliario. La recomendación es priorizar su uso para bebida, higiene y alimentación mientras dure el corte. La medida apunta a reducir el consumo no esencial en las horas de afectación del servicio.

Canales de contacto

La empresa recordó dos vías de consulta ante inconvenientes vinculados con la interrupción: la línea de WhatsApp 264 506 4444 y la atención telefónica gratuita 0800-222-6773. Esos canales quedan habilitados para reclamos o pedidos de información sobre la evolución del servicio. No se informaron, en el comunicado difundido, plazos alternativos ni ampliación de la zona afectada.

Seguimiento

El dato operativo central es que la normalización quedó prevista para la tarde de este miércoles, con un horario estimado de finalización cercano a las 19:00. Hasta entonces, el servicio permanecerá interrumpido en los sectores detallados por el informe oficial. Cualquier modificación en ese cronograma dependerá del avance de los trabajos en la perforación de la planta de Villa Mariano Moreno.