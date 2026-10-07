Este miércoles 7 de octubre habrá trabajos entre Mitre y Santa Fe. La intervención integra el Plan 50 Cuadras de Repavimentación de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan.

Este miércoles 7 de octubre continuarán los trabajos de repavimentación sobre avenida L. Alem, con un corte de circulación en un tramo de la arteria. La intervención alcanzará la trocha Oeste, entre calle Mitre y avenida Santa Fe. Según informó la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, las tareas forman parte de su plan de obras viales.

La obra integra el Plan 50 Cuadras de Repavimentación, una iniciativa municipal orientada a mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial. En ese marco, el corte afectará un sector de una de las vías de conexión urbana más transitadas de la capital. La medida implica una afectación temporal del tránsito en una zona con circulación cotidiana de vehículos particulares y transporte.

Recomendaciones al tránsito Desde el municipio solicitaron a los conductores evitar la zona en la medida de lo posible, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal que trabajará en el lugar. Ese esquema busca ordenar la circulación mientras avanza la repavimentación. No se informaron plazos adicionales ni desvíos alternativos en el parte difundido.

La continuidad de estas tareas se inscribe en un programa de intervención sobre 50 cuadras de la ciudad, cuyo objetivo declarado es mejorar el estado de la calzada. En términos operativos, el avance de la obra dependerá de las condiciones de ejecución en el tramo intervenido. Para los usuarios de avenida Alem, el dato central es que el corte regirá este miércoles 7 de octubre en el sector comprendido entre Mitre y Santa Fe.