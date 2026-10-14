Durante una reunión de trabajo, autoridades provinciales analizaron las obras y tareas preventivas que se desarrollan en los distintos departamentos de San Juan ante los escenarios asociados al fenómeno climático de El Niño

La Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE) mantuvo una reunión informativa con autoridades de Obras Sanitarias (OS), en la que se abordaron las intervenciones que llevan adelante distintos organismos provinciales para mitigar los posibles efectos del fenómeno de El Niño.





El encuentro contó con la participación del jefe de Asesores del Gobernador, Rodolfo Colombo; el director del Departamento de Hidráulica, José María Ginestar; el gerente general de OS, Carlos Orrego; y el director de Protección Civil, comisario retirado Diego Morales, junto a otras autoridades provinciales y personal de la empresa estatal.





Durante la jornada se realizó un repaso de los trabajos que se ejecutan en los diferentes departamentos de San Juan, con especial atención a las obras preventivas y a las acciones destinadas a reducir riesgos ante posibles contingencias hídricas.

Trabajo coordinado en los departamentos.





La reunión permitió intercambiar información sobre las intervenciones que desarrollan el Departamento de Hidráulica y OS, así como sobre las acciones de prevención que se articulan desde COPRE en el territorio provincial.





El objetivo de estos encuentros es fortalecer la comunicación entre los organismos, compartir información sobre el estado de los trabajos y contribuir a la planificación de las medidas necesarias ante los escenarios que puedan presentarse.