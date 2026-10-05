El Procurador General bonaerense habló en TELESOL sobre sus recuerdos en la provincia. Remarcó la influencia de su infancia, su adolescencia y el Club Los Andes.

El Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, volvió a San Juan y vinculó su visita con recuerdos de infancia y adolescencia en la provincia. En una entrevista con Lila Cosma por TELESOL, afirmó que cada regreso le genera una emoción intensa y una fuerte carga de nostalgia.

Consultado sobre si el retorno a la provincia le movía algo, Conte Grand respondió: “Muchísimo, me emociona enormemente, sí, me emociona mucho”. Luego explicó que volver a San Juan lo conecta con “aquellos días de mi infancia y mi adolescencia que han sido días tan felices”. La referencia ubica su paso por la provincia como un tramo formativo de su vida personal, previo a su trayectoria judicial en Buenos Aires.

El funcionario recordó además que pasó parte de su adolescencia en el Club Atlético Los Andes, institución que luego se fusionó con el Club Atlético Independiente. Según dijo, allí vivió “los días, tal vez, más felices de mi adolescencia”, en una etapa que asoció con vínculos personales y actividades deportivas. También mencionó que su regreso estuvo atravesado por una invitación vinculada con Facundo Cosma, a quien definió como hijo de uno de sus grandes amigos y actual jefe de Gabinete del intendente de Rawson.

Formación personal Durante la entrevista, Conte Grand señaló que su vida en San Juan dejó aprendizajes que todavía conserva. Enumeró la solidaridad, la amistad, el trabajo y la capacidad de comprender las necesidades de los demás como rasgos que atribuyó a esa etapa. “Trato de ser una persona amable, trato de ser una persona que comprende las necesidades de la gente”, sostuvo al describir cómo intenta trasladar esas enseñanzas a su vida actual.

También recordó que vivió junto a su padre en la casa de su abuela, una experiencia que, según dijo, le permitió conocer de cerca las dificultades cotidianas. “Eso me permitió entender el esfuerzo del trabajo, entender el valor de la amistad, la solidaridad y cómo todos juntos finalmente salimos”, señaló. En ese repaso, dejó planteado que su vínculo con la provincia no se limita a la evocación afectiva, sino a una impronta personal que acompañó su carrera en la Justicia bonaerense.

La entrevista dejó a San Juan como el eje de una memoria personal que Conte Grand asoció con afectos, formación y experiencias familiares. Su paso por la provincia, según relató, sigue presente en su vida profesional y en cada regreso. La nota televisiva se emitió en TELESOL y no incluyó anuncios institucionales ni definiciones sobre su gestión judicial.