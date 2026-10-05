La ampliación del Hospital Rawson suma un 22% de avance físico. El sector pediátrico ya montó parte de su segunda planta.

La obra de los nuevos Consultorios Externos del Hospital Rawson alcanzó un 22% de avance físico tras un año de trabajos. La ampliación, iniciada el 1 de octubre de 2025, está a cargo del Ministerio de Infraestructura junto con Salud y apunta a reforzar la atención ambulatoria en la provincia.

Sector pediátrico Esta semana se montó, con una grúa especial, parte de la estructura metálica de la segunda planta del bloque pediátrico. En ese mismo sector se ejecutan entrepisos, paredes divisorias internas e instalaciones sanitarias, según el estado informado de la obra.

En paralelo, trabajan unos 40 operarios en distintos frentes. El nuevo galpón previsto como depósito registra un 81,24% de ejecución y su terminación permitirá trasladar el material que hoy ocupa el depósito actual. Esa mudanza es necesaria para liberar el terreno donde se desarrollará el bloque de Consultorios de Adultos.

Consultorios de Adultos Ese sector todavía espera la reubicación del depósito para entrar en su etapa de mayor intensidad, aunque ya presenta excavaciones, contrapisos y tendido de cañerías de la red cloacal y de las instalaciones sanitarias. La obra se levanta en la manzana formada por avenida Rawson y las calles General Paz, Santa Fe y Estados Unidos.

El edificio tendrá 6.445 metros cuadrados distribuidos en tres bloques y 76 consultorios para distintas especialidades médicas, además de áreas administrativas y de apoyo. La estructura combinará metal con paneles térmicos para mejorar la climatización y reducir el consumo de energía, y sumará un revestimiento exterior Screenpanel con terminación similar al acero corten.

La obra también prevé dos accesos, uno por calle Santa Fe y otro por Estados Unidos, además de una conexión interna con el Hospital Rawson. Ese esquema busca ordenar la circulación de pacientes entre ambos edificios y se inscribe en el plan del Gobierno de San Juan para ampliar la infraestructura sanitaria provincial.