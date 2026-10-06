La Justicia condenó a Emanuel Caballero a dos meses de prisión efectiva por el delito de lesiones leves, en una causa tramitada tras una agresión ocurrida el sábado 3 de octubre en Rawson. El episodio se registró en una vivienda de calle República del Líbano, en el Barrio Victoria, y terminó con la detención del acusado a los pocos minutos. La resolución incluyó además la declaración de reincidencia y prisión preventiva.

Según la investigación, Osvaldo Roberto Olivera realizaba tareas de reparación en su camión Mercedes Benz cuando se produjo un enfrentamiento con Caballero. El acusado se habría acercado al lugar, lo insultó y le habría advertido que iba a ingresar a robar a su vivienda. Luego de ese intercambio, la discusión escaló en forma inmediata y derivó en la agresión física.

Caballero fue hasta una acequia cercana, tomó dos tablas de madera y volvió hacia donde estaba Olivera. Con esos elementos comenzó a golpearlo y, durante el ataque, lo amenazó de muerte. En las actuaciones del caso quedó asentado que uno de los objetos tenía un clavo en uno de sus extremos. La frase atribuida al acusado fue: “Te voy a matar”.

Como consecuencia de los golpes, Olivera sufrió lesiones en el antebrazo izquierdo y un corte en la zona inferior del mentón. La agresión fue interrumpida por María Elena Torres, esposa del damnificado, quien presenció el episodio y logró separar a ambos hombres. Después de ello, el acusado se retiró del lugar y se dirigió a su casa, aunque la intervención policial se produjo poco después.

Efectivos de la Comisaría 24ª realizaban tareas de prevención cuando fueron alertados sobre lo ocurrido y se trasladaron al domicilio del acusado, en la misma zona del Barrio Victoria. Caballero fue localizado en el acceso de la vivienda y quedó detenido a las 15:24, aproximadamente 20 minutos después del ataque. La causa estuvo a cargo del fiscal Fernando Bonomo, con la asistencia de la ayudante fiscal Lucía Escudero.

Las partes arribaron a un acuerdo de juicio abreviado, mecanismo procesal que permite resolver el caso con conformidad entre fiscalía, defensa y acusado, bajo control judicial. En ese marco, se dictó la condena a dos meses de prisión efectiva por lesiones leves. La prisión preventiva y la declaración de reincidencia quedaron también establecidas en la resolución, mientras la detención inmediata cerró una causa iniciada y resuelta en el mismo contexto territorial del hecho.