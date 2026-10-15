El martes 20 de octubre comenzará la prueba de ortografía del Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial 2026, una etapa obligatoria para quienes aprobaron el examen de dactilografía en la Primera Circunscripción Judicial.

La evaluación se realizará en la Sede Académica Judicial, en el Club Sirio Libanés, ubicado en Entre Ríos 33 Sur, en Capital. Desde la institución indicaron que los postulantes deberán presentarse 15 minutos antes del horario asignado y llevar su Documento Nacional de Identidad (DNI) para poder rendir.

Alcance de la convocatoria

La convocatoria alcanza exclusivamente a los aspirantes de la Primera Circunscripción Judicial que superaron la prueba de dactilografía, primera etapa del proceso de selección. Según los datos informados, el concurso de ingreso al Poder Judicial registró un total de 12.293 inscriptos en toda la provincia. De ese universo, 11.518 corresponden a la Primera Circunscripción y 775 a la Segunda Circunscripción, que comprende los departamentos de Jáchal e Iglesia.

Resultados de la etapa previa

En la instancia de dactilografía, el 60% de los convocados se presentó a rendir. Entre quienes asistieron, el 65% aprobó y quedó habilitado para avanzar a la siguiente etapa. Esos datos permiten dimensionar el nivel de participación y el filtro que introduce el proceso de selección antes del ingreso a cargos técnicos y administrativos.

Marco constitucional

El proceso se enmarca en el artículo 45 de la Constitución de San Juan, que establece el concurso como mecanismo de acceso al empleo público en cargos técnicos y administrativos. Quienes continúan en carrera deberán revisar el cronograma oficial para confirmar el horario que les corresponde y cumplir con los requisitos de presentación. Con el inicio de las pruebas de ortografía, el concurso entra en una nueva instancia del proceso de selección para el Poder Judicial sanjuanino.