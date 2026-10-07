La Subsecretaría de Trabajo abrió una instancia formal de negociación y ordenó levantar la medida de fuerza. La primera audiencia será este jueves 8 de octubre, a las 11.30.

La Subsecretaría de Trabajo dictó este miércoles la conciliación obligatoria frente al paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en San Juan, en el marco del conflicto salarial con las empresas de transporte. La resolución obliga a dejar sin efecto la medida de fuerza y a restablecer el servicio de colectivos. También dispone retrotraer la situación a las condiciones previas al inicio del conflicto.

La medida abre una instancia formal de negociación entre el gremio, las empresas y la autoridad laboral para intentar encauzar el reclamo salarial que derivó en la protesta. Según lo informado, el eje de la disputa está en las diferencias salariales vinculadas con la nueva escala acordada entre la UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP). En ese esquema, la conciliación busca frenar la interrupción del transporte mientras se discuten los puntos pendientes.

El conflicto dejó prácticamente paralizado al transporte público sanjuanino durante las últimas horas y obligó a los usuarios a buscar alternativas para llegar a sus trabajos, establecimientos educativos y otras actividades. La medida tuvo impacto directo en la movilidad urbana y en la organización cotidiana de pasajeros y empleadores, en un contexto de dependencia alta del servicio de ómnibus.

Antes de la conciliación, la autoridad laboral ya había cuestionado la forma en que se instrumentó el paro y advirtió que podrían aplicarse sanciones. Ese señalamiento estuvo vinculado con la falta de notificación en el plazo requerido, de acuerdo con lo expresado por el área oficial. La resolución de este miércoles cambia ahora el marco procesal del conflicto y obliga a las partes a presentarse a negociar.

Primera audiencia

El primer encuentro fue fijado para este jueves 8 de octubre, a las 11.30. Allí deberán concurrir representantes de la UTA, de las empresas de transporte y funcionarios de la Subsecretaría de Trabajo. Desde esa audiencia comenzará una nueva instancia de negociación para intentar destrabar el reclamo salarial y normalizar el servicio.