La medida se tomó tras el paro de colectivos que afectó al transporte público de San Juan. Este jueves habrá una audiencia para intentar destrabar el conflicto salarial.

La Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y convocó para este jueves 8 de octubre a una audiencia entre la UTA y las empresas del transporte, luego del paro de colectivos que afectó el servicio en San Juan.

Según informó la Secretaría de Tránsito y Transporte, la medida de fuerza no fue comunicada formalmente con la anticipación ni con los requisitos previstos por la normativa vigente. Ese planteo oficial enmarca el conflicto en el plano administrativo y laboral, además de su impacto directo sobre los usuarios del transporte público.

Desde el Gobierno provincial señalaron que realizaron una propuesta para contribuir a la solución de las diferencias salariales reclamadas por los trabajadores, pero que fue rechazada. Con ese antecedente, la autoridad laboral dispuso la conciliación obligatoria como instancia para abrir un canal formal de negociación entre las partes.

Instancia de negociación La audiencia prevista para este jueves reunirá al gremio y a las empresas con el objetivo de alcanzar un acuerdo y normalizar la prestación de un servicio esencial. Hasta entonces, la resolución oficial busca ordenar el conflicto bajo el marco de la conciliación y evitar la continuidad de la interrupción del transporte público.

La evolución de la negociación quedará atada al resultado de esa audiencia y a la eventual aceptación de una salida salarial por parte de las partes involucradas. En ese escenario, la normalización del servicio dependerá de si se alcanza un entendimiento en la mesa convocada por Trabajo.