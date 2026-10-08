Agustina Albeiro advirtió que el calor se recuperará en los próximos días y que podría haber precipitaciones al inicio de la semana. No descartó granizo si la inestabilidad atmosférica evoluciona de ese modo.

El tiempo en San Juan mostrará cambios durante los próximos días, con una recuperación de las temperaturas máximas y una reducción de la nubosidad. La climatóloga Agustina Albeiro, en declaraciones a Radio Mil20, señaló que el escenario nublado de este jueves no se sostendrá en el largo plazo.

“Es algo que no se va a mantener en el tiempo, sino que solamente hoy”, explicó Albeiro al referirse a la jornada con cielo cubierto. Según indicó, hacia el fin de semana la nubosidad pasará a ser parcial y habrá períodos con mayor luminosidad, lo que favorecerá una mejora en las máximas.

Temperaturas y masa de aire

La especialista sostuvo que “las temperaturas van mejorando, sobre todo en las máximas”, mientras que las mínimas se mantendrán estables. Atribuyó ese comportamiento a la masa de aire que domina actualmente la provincia, a la que definió como cálida. En ese marco, explicó que “las mínimas se están manteniendo cálidas”, una condición que, según dijo, también reduce el riesgo de nuevos descensos extremos en zonas productivas afectadas por heladas.

Precipitaciones en el Gran San Juan

Respecto de las lluvias, Albeiro indicó que la probabilidad para el Gran San Juan se ubica entre el 10% y el 40%. Al mismo tiempo, señaló que en departamentos alejados ya se registraban precipitaciones débiles, entre ellos Ullum, Zonda y Calingasta. Aclaró que se trata de fenómenos suaves, sin relación con mecanismos de tormenta y sin características peligrosas en el presente.

Escenario para la próxima semana

La proyección cambia hacia el inicio de la semana próxima. Albeiro advirtió que hay señales de precipitación para el lunes y el martes, y que en función de la evolución de la inestabilidad atmosférica podría aparecer granizo. De todos modos, remarcó que “no estamos hablando de tormentas de granizo” en el escenario actual y que todavía existen tres posibilidades abiertas: lluvia, tormenta con granizo o ausencia de desarrollo tormentoso.

En la Cordillera, la climatóloga confirmó que las nevadas continúan, aunque con menor intensidad y en forma intermitente. Según precisó, podrían sostenerse hasta el lunes 12, fecha desde la cual las señales de precipitación descenderían “abruptamente a cero”, de acuerdo con su evaluación. Para el Gran San Juan, en tanto, anticipó que este jueves seguirá mayormente nublado y que recién mañana la nubosidad comenzaría a abrirse de manera más marcada.