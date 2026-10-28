Los docentes de las universidades nacionales iniciaron este miércoles un paro de una semana por salarios y financiamiento de las casas de estudio. La medida fue resuelta por CONADU Histórica en un congreso extraordinario virtual y se desarrolla en paralelo con acciones de otro gremio docente y del sector no docente. En San Juan, la adhesión se canaliza a través de APUNS, mientras que a nivel nacional participa FATUN.

Desde el gremio sostuvieron que la decisión responde a un conflicto que, según su planteo, arrastra pérdida del poder de compra de los salarios y dificultades presupuestarias en las universidades. Una dirigente del sector recordó que una situación similar se registró durante la crisis de 2001, cuando también hubo medidas de fuerza prolongadas en el sistema universitario. Ese antecedente fue citado para dimensionar la extensión del conflicto y su impacto sobre la actividad académica.

Reclamo por financiamiento

La misma referente cuestionó el discurso del Gobierno nacional hacia las universidades y señaló episodios de represión durante la quinta Marcha Federal Universitaria, en la que participaron autoridades, docentes, no docentes y estudiantes. Afirmó que el uso de gases lacrimógenos profundizó el malestar del sector y reforzó la decisión de sostener el paro. Esos dichos forman parte de la posición gremial y no fueron acompañados en la información disponible por una respuesta oficial.

Ley de financiamiento

En relación con la ley de financiamiento universitario, la dirigente pidió que el Gobierno atienda los reclamos y remarcó que las movilizaciones exceden a la comunidad universitaria. Según su planteo, el conflicto involucra también a otros sectores de la sociedad que acompañan la demanda por recursos para el sistema. La disputa sigue abierta y mantiene como ejes los salarios y el presupuesto de las universidades nacionales.

La medida de fuerza comenzó este miércoles y se extenderá durante siete días, por lo que el próximo dato a seguir será la evolución de las negociaciones y eventuales definiciones sobre la continuidad del plan de lucha. Hasta ahora, la información disponible ubica el conflicto en el terreno gremial y presupuestario, con adhesión en San Juan y alcance nacional.