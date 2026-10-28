El sanjuanino permanece internado en el Hospital de Toledo por las lesiones sufridas en el accidente ferroviario. Su hermana, Ana Martina Conte Grand, murió en el mismo siniestro.

El accidente ferroviario ocurrido en España dejó como saldo la muerte de la sanjuanina Ana Martina Conte Grand y mantiene en estado crítico a su hermano, Jeremías Conte Grand, que también viajaba en una de las formaciones involucradas en el choque en Toledo.

Jeremías permanece internado en el Hospital de Toledo, donde recibe atención médica por las graves lesiones sufridas durante el impacto. Según trascendió desde su entorno familiar, su cuadro es delicado y sus allegados pidieron acompañamiento y oraciones para que pueda recuperarse.

Situación familiar La situación adquiere mayor gravedad por el contexto familiar del joven, que es padre de una beba de apenas cuatro meses. Su esposa y su hija esperan por su evolución mientras continúa la internación, en un escenario que sigue siendo reservado por la información disponible.

Repercusión El siniestro generó conmoción entre la comunidad argentina en España y en San Juan, donde la muerte de Ana Martina Conte Grand y la evolución de su hermano concentran la atención de familiares, amigos y allegados. Por el momento, la información confirmada se limita a la internación de Jeremías Conte Grand y a la gravedad de su estado.

La variable central a seguir es la evolución clínica del joven en el Hospital de Toledo, mientras su entorno mantiene el pedido de acompañamiento ante un cuadro que continúa siendo crítico.