La Municipalidad de Chimbas viene desarrollando desde el mes de agosto una serie de acciones preventivas ante posibles contingencias climáticas asociadas al fenómeno El Niño. Por instrucción de la intendenta Daniela Rodríguez, se conformó el Comité Municipal de Defensa Civil, que mantiene encuentros periódico para coordinar intervenciones y establecer mecanismos de respuesta frente a situaciones de emergencia.





El primer encuentro del comité municipal ya conformado se realizó el 6 de septiembre, cuando se organizó el equipo de trabajo integrado por funcionarios del gabinete, secretarios y coordinadores municipales. A partir de allí, se inició la elaboración del primer Plan de Emergencia Municipal, siguiendo los lineamientos de las legislaciones vigentes en materia de Protección Civil.





Uno de los principales avances fue la elaboración de un mapa de reconocimiento de riesgos, que permitió identificar barrios con antecedentes de anegamientos, viviendas vulnerables, sectores próximos al río San Juan y puntos donde el sistema de drenaje presenta dificultades. Esta información permitió establecer prioridades para las intervenciones que actualmente ejecuta el municipio.





En ese marco, la Secretaría de Servicios intensificó los operativos de limpieza y recuperación de cunetas, acequias y canales, liberación de puentes y acondicionamiento de desagües en distintas zonas del departamento. Los trabajos se realizan con personal, maquinaria y recursos municipales, y buscan mejorar el escurrimiento del agua ante eventuales precipitaciones intensas.





A estas medidas se suma el trabajo del área de Desarrollo Social, que avanzó en la identificación de familias vulnerables y viviendas que podrían requerir asistencia. También se desarrolla la política municipal de Techos Seguros, mediante intervenciones junto a los vecinos para mejorar las condiciones habitacionales y reducir riesgos durante las lluvias.





En paralelo, el Comité Municipal solicitó a organismos provinciales información técnica sobre la capacidad hidráulica del río San Juan, posibles escenarios de crecida, sistemas de alerta temprana y protocolos de actuación ante emergencias, información que todavía no fue remitida. Continuando así, pendientes algunas definiciones operativas para coordinar la intervención de los distintos organismos en el departamento.





También resta concretar una visita de representantes del organismo provincial de emergencias que había sido solicitada por la jefa comunal durante diversos encuentros institucionales.





En materia sanitaria, representantes del Ministerio de Salud Pública mantuvieron reuniones con funcionarios municipales para intercambiar información sobre el mapa de vulnerabilidades, evaluar las condiciones de los centros de salud y analizar posibles espacios destinados a la asistencia de personas evacuadas.





Mientras avanzan estas gestiones, Chimbas continúa desarrollando acciones propias en cuanto a prevención y fortaleciendo vínculos con instituciones y organizaciones del departamento. La decisión de Rodríguez es que el municipio, como primera instancia de atención y contención de los vecinos, cuente con recursos organizados e información territorial para actuar ante una eventual emergencia.





El trabajo también contempla campañas de concientización para promover la limpieza de desagües, el mantenimiento de los frentes de las viviendas y las medidas de cuidado que deben adoptar las familias durante el período de lluvias.