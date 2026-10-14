La empresa detalló los canales digitales y presenciales disponibles para abonar las boletas vigentes y vencidas. También explicó cómo regularizar las deudas cuando el suministro está suspendido, gestionar planes de pago y solicitar la rehabilitación del servicio.

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda

Los usuarios del servicio eléctrico de Naturgy San Juan cuentan con distintas alternativas para pagar sus facturas, tanto dentro del período de vencimiento como cuando registran deudas o tienen el suministro interrumpido.

La empresa informó cuáles son los canales habilitados y los pasos que deben seguir los clientes para regularizar su situación.

Entre las opciones disponibles se encuentran la Oficina Virtual, las billeteras digitales, el home banking y los puntos de pago presenciales.

Además, existe la posibilidad de adherirse al débito automático para evitar olvidos y posibles recargos por mora.

Cómo pagar las facturas antes del vencimiento

Quienes tengan sus facturas vigentes pueden elegir entre distintas modalidades de pago:

Oficina Virtual: ingresar a la sección “Pagar factura”, disponible tanto en la página web como en la aplicación Naturgy SJ Oficina Virtual.





Mercado Pago: acceder a “Cuentas y Servicios”, buscar “Naturgy San Juan” e ingresar el número de suministro o escanear el código de barras.





Código QR: escanear el código incluido en la factura y abonar desde una billetera virtual utilizando dinero disponible en la cuenta.





Home banking: realizar el pago a través de los servicios bancarios digitales.





Pago Mis Cuentas y Link Pagos: abonar desde sus sitios web, aplicaciones o cajeros automáticos.





La empresa también recomienda adherirse al débito automático, una alternativa sin costo adicional que permite simplificar el pago mensual.

La adhesión puede realizarse a través de Banco San Juan y otras entidades bancarias accionistas de COELSA, entre ellas BBVA, Santander, Galicia, Macro y Nación.

También se encuentra disponible el débito con las tarjetas de crédito Fiel, Naranja y Data 2000.

Qué hacer si el suministro fue interrumpido por falta de pago

Cuando el servicio eléctrico fue suspendido por una deuda, los usuarios deben cancelar los importes pendientes o gestionar un plan de pago para avanzar con la regularización.

Estas son las alternativas habilitadas:

Por internet: ingresar a la Oficina Virtual, seleccionar “Pagar factura” e indicar el número de suministro. Se puede abonar mediante Plus Pago, con tarjeta de débito, crédito o DEBIN, y Mercado Pago, con dinero en cuenta o tarjetas.





En puntos de pago presenciales: acudir a centros de Plus Pagos Servicios, Rapipago, Pago Fácil o Cobro Express con el número de suministro. En Lotipago es necesario presentar la factura impresa.





Mediante código QR: escanear el código de la factura y pagar desde una billetera virtual con dinero disponible en la cuenta.

Cómo gestionar un plan de pago y recuperar el servicio

Los clientes que necesiten financiar la deuda pueden gestionar un plan de pago a través de la Oficina Virtual.

Las cuotas acordadas se incorporarán a las facturas posteriores.

Una vez cancelada la deuda o formalizado el plan de pago, la orden de rehabilitación del suministro se genera automáticamente.

En tanto, el cargo correspondiente a la reconexión se incluirá en la siguiente factura.

Naturgy San Juan recordó que los pagos realizados después de la fecha de vencimiento generan recargos por mora, que se verán reflejados en la próxima boleta.

Para consultar más información sobre las modalidades de pago y otros trámites, los usuarios pueden ingresar al sitio oficial de la empresa: https://www.naturgysj.com.ar/.