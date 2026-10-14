Todas las rutas nacionales de San Juan se encuentran transitables, aunque Vialidad Nacional pidió circular con máxima precaución por las condiciones climáticas y la posibilidad de sectores con hielo, precipitaciones y visibilidad reducida.

El organismo señaló que las mayores advertencias se concentran en los caminos de la zona cordillerana, donde las bajas temperaturas pueden provocar calzada congelada, además de presencia de nieve, agua nieve y lluvia. También indicó que durante la madrugada y las primeras horas de la mañana pueden registrarse bancos de niebla aislados.

Entre los tramos que requieren especial atención figura la Ruta Nacional 149, en sectores de los departamentos Calingasta e Iglesia. En la Ruta Nacional 40 Norte, las precauciones alcanzan el trayecto entre San Juan y Jáchal, así como el tramo desde Huaco hasta el límite con La Rioja.

Corredores bajo vigilancia En la Ruta Nacional 150 se pidió atención en la conexión entre Jáchal y Rodeo, y en el camino que une Jáchal con Ischigualasto. Sobre la Ruta Nacional 141, en dirección a La Rioja, se advirtió sobre sectores con visibilidad reducida por bancos de niebla. La recomendación también alcanza a la RN 20, hacia San Luis; la RN 40 Sur, hacia Mendoza; la RN 153, entre Pedernal y Los Berros; y la Avenida de Circunvalación (A014).

Recomendaciones de manejo En esos tramos, los conductores deben considerar que puede haber equipos y personal vial realizando inspecciones y tareas habituales de mantenimiento. Vialidad Nacional recomendó disminuir la velocidad de manera gradual, mantener las luces bajas encendidas y ampliar la distancia de seguridad entre vehículos. También pidió adaptar la conducción a las condiciones de cada tramo y consultar a las autoridades provinciales o nacionales ante cualquier duda durante el viaje.

La situación queda sujeta a la evolución del clima, especialmente en los corredores de altura y en los accesos del norte provincial, donde el estado de la calzada puede modificarse durante la madrugada y la mañana.