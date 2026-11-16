Desde el 16 de noviembre habrá una descarga permanente de diez metros cúbicos por segundo al río San Juan. La Copre pidió no acercarse al cauce ni realizar actividades en sus márgenes.

Desde el lunes 16 de noviembre, el Departamento de Hidráulica dispondrá una descarga permanente de agua al río San Juan mediante la apertura de las compuertas del Dique Ignacio de la Roza. La maniobra implicará un caudal constante de diez metros cúbicos por segundo, según informó el organismo.

La medida tiene impacto directo sobre la circulación y el uso del cauce, por lo que la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (Copre) difundió pautas preventivas para la población. El organismo pidió no ingresar ni permanecer sobre el río y evitar actividades deportivas y recreativas en sus márgenes. La advertencia apunta a reducir riesgos durante el período de descarga.

Medidas de prevención Las autoridades también recordaron que sigue vigente la prohibición de bañarse en el río San Juan. Además, solicitaron respetar las indicaciones oficiales y extremar las precauciones en toda la zona afectada por el incremento del caudal. La recomendación alcanza a vecinos, deportistas y personas que suelen utilizar el sector para esparcimiento.

Antecedente operativo La apertura de compuertas forma parte de las maniobras habituales de manejo hídrico sobre el sistema del dique, aunque en esta oportunidad se fijó un caudal permanente de diez metros cúbicos por segundo. El dato relevante para la comunidad es que la descarga comenzará el 16 de noviembre y se mantendrá mientras continúe la disposición oficial. La variable a seguir es el cumplimiento de las medidas preventivas en el cauce y sus márgenes.