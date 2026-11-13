El Gobierno de San Juan convoca a proyectos innovadores con premios de hasta $4.000.000. La segunda edición admite postulaciones propias y nominaciones de terceros.

La convocatoria para la segunda edición del Premio Provincial a la Innovación 2026 entra en su tramo final y permanecerá abierta hasta el 22 de noviembre. La iniciativa del Gobierno de San Juan prevé premios económicos de hasta $4.000.000 para proyectos desarrollados en la provincia.

Según la información oficial, la propuesta está orientada a reconocer desarrollos de productos y servicios que ya cuenten con avances concretos y evidencias de validación. También admite proyectos en etapas iniciales y otros con mayor nivel de consolidación, por lo que el alcance de la convocatoria abarca distintos grados de madurez tecnológica y productiva.

Organización institucional

La convocatoria es impulsada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. El objetivo declarado por la cartera es visibilizar el talento local y promover la incorporación de conocimiento al entramado productivo provincial.

Modalidades de participación

El premio contempla dos vías de postulación. La primera permite presentar una innovación propia mediante un formulario de inscripción. La segunda habilita a nominar proyectos de terceros, ya sean de otra persona, equipo o empresa, a través de otro formulario dispuesto para esa modalidad.

Premios y alcance

De acuerdo con la convocatoria, el primer premio será de $4.000.000 y el segundo premio de $2.000.000. Desde el Gobierno provincial señalaron que la intención es fortalecer capacidades locales, impulsar la creatividad y generar oportunidades para que las soluciones innovadoras se conviertan en herramientas de desarrollo económico y social.

Con el cierre fijado para el 22 de noviembre, la variable inmediata es la presentación de proyectos dentro del plazo establecido. La convocatoria queda así en su etapa decisiva antes de la evaluación de las propuestas que aspiren a integrar la segunda edición del reconocimiento.