Viva Feria hará su sexta edición este domingo 15 de noviembre en el Complejo El Prado. La entrada costará $1.000 y habrá dos escenarios, emprendedores y actividades familiares.

Rawson será sede este domingo 15 de noviembre de la sexta edición de Viva Feria, Espacio de Emprendedores, una propuesta que combinará actividad comercial, gastronomía y espectáculos en el Complejo El Prado. La organización la presentó como una jornada con la temática “Parque Feriásico”, en la previa de la Fiesta Nacional del Sol.

El encuentro está programado de 18 a 23, sobre Calle 5, antes de Ramón Franco, en Rawson. La entrada tendrá un valor de $1.000, según la información difundida por la organización. La propuesta apunta a reunir a emprendedores y familias en un mismo espacio y a ofrecer una alternativa de circulación comercial y recreativa durante la tarde-noche del domingo.

Oferta y actividades

La feria incluirá puestos de emprendedores, patio gastronómico y cervecero, sector infantil, espacio matero, intervenciones artísticas, sorteos y otras actividades. También se anunció una grilla con dos escenarios para espectáculos musicales y presentaciones de danza. La organización sostuvo que la iniciativa busca poner en primer plano la identidad cultural sanjuanina y consolidarse como un punto de encuentro para la comunidad.

Artistas y academias

Entre los artistas invitados figuran El Chimi, con un tributo al Potro Rodrigo, y Alexys Dogor. Además, participarán academias y espacios artísticos de distintos departamentos: Academia India Mariana, de La Rinconada, Pocito; Academia Pié de Palo, de San Martín; Almas Folclóricas y Tangueras, de Médano de Oro, Rawson; y Proscenio Espacio Artístico, de Capital. La presencia de agrupaciones de varios departamentos refuerza el carácter provincial de la convocatoria.

Previo de la Fiesta Nacional del Sol

La organización destacó que esta sexta edición tendrá como marco la antesala de la Fiesta Nacional del Sol, una de las celebraciones más representativas de la provincia. En ese contexto, la feria se presenta como una actividad complementaria para visibilizar emprendimientos locales y sostener una agenda cultural en noviembre. Quienes busquen más información pueden seguir la cuenta de Instagram @somosvivaferia o comunicarse a los teléfonos 264 581 6747 y 264 450 0920.

Con esa programación, Rawson tendrá una nueva edición de la feria este domingo, con ingreso pago, dos escenarios y participación de emprendedores, artistas y academias de distintos puntos de San Juan.