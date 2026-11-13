Con maquinaria pesada, el Departamento de Hidráulica avanza en la limpieza y el encauzamiento de ríos y colectores de crecientes. Las intervenciones buscan mejorar la capacidad de conducción de los cauces y reducir riesgos ante posibles lluvias intensas y bajadas de creciente durante la próxima temporada estival.

En el marco de las acciones de mitigación coordinadas por el COPRE (Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencias), el Departamento de Hidráulica ejecuta trabajos en los departamentos de Jáchal y Valle Fértil. Las tareas comprenden la remoción y redistribución de material, la recuperación de cauces y la reconstrucción de defensas para mejorar las condiciones de escurrimiento y resguardar zonas pobladas e infraestructura hídrica.

Jáchal: dos frentes de trabajo sobre el río y limpieza de colectores

En el río Jáchal, las tareas avanzan con dos frentes de obra equipados con maquinaria pesada. Antes del cruce con el puente de calle Eugenio Flores trabajan dos topadoras, mientras que, aguas abajo, otra máquina de similares características realiza tareas de encauzamiento y limpieza.

La intervención tiene una magnitud significativa: se estima que trabajos de estas características no se realizaban en el sector desde hace aproximadamente 15 años. Según las condiciones de cada tramo, el material extraído se retira hacia la margen derecha o se redistribuye sobre ambas márgenes, con el objetivo de recuperar la sección del cauce y favorecer el escurrimiento del agua.

En paralelo, en la zona poblacional de San José de Jáchal, una excavadora trabaja en la limpieza y liberación de los colectores de crecientes. Ya se completaron las tareas en los colectores de calle Vieja, Población, Rincón y Portezuelo.

n Huaco, un frente de trabajo avanza en la defensa del Río Huaco. También en Niquivil se trabaja para defender el Canal Niquivil y a la población.

El cronograma continuará en los colectores San Isidro, calle Rojas, calle Chepes y calle Honda. La finalidad es mantener estos cauces despejados y en condiciones adecuadas para que puedan cumplir su función de conducir los excedentes hídricos durante episodios de lluvias intensas.

Valle Fértil: encauzamiento y reconstrucción de defensas en Astica

En la localidad de Astica, los trabajos se concentran en el encauzamiento del río y la reconstrucción de una defensa que se había roto años atrás. La base de piedras de este cauce, producto del arrastre natural, demanda tareas específicas para acondicionar el lecho y recuperar las condiciones de conducción.

La reparación de la defensa es fundamental para resguardar infraestructura estratégica, entre ella el canal de distribución matriz y la pileta del Departamento de Hidráulica, además de proteger a la población ante posibles crecidas.

Las tareas continúan por los dos brazos en los que se divide el río hacia el Este, hasta alcanzar las alcantarillas ubicadas sobre la ruta provincial 510. En ese sector se realizan trabajos de defensa y despeje de material.

Además, se incorporará otra máquina para ejecutar intervenciones similares en el río Valle Fértil, a la altura de la Villa San Agustín.

Con estas acciones, el Departamento de Hidráulica continúa trabajando en distintos puntos de la provincia para acondicionar los cauces, mejorar el escurrimiento y fortalecer la protección de la población y de la infraestructura hídrica de cara a la temporada estival.

Se trata de trabajos de mitigación: no eliminan el riesgo hídrico de la zona, pero buscan mejorar la capacidad de conducción del agua y reducir su impacto ante eventuales lluvias.