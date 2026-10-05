Un grupo de ciclistas sanjuaninos los puso a salvo y pidió cercar el lugar para evitar nuevos casos.

Un grupo de ciclistas sanjuaninos rescató a tres perros que estaban atrapados en medio de un reservorio. El hecho ocurrió durante una recorrida del grupo, que logró acercarse a los animales y sacarlos del lugar.

La situación dejó planteada una preocupación concreta sobre las condiciones de seguridad del predio. Según el grupo, el espacio debería contar con un cerramiento para impedir que otros animales queden en una situación similar.





“Hoy pudimos salvarlos, pero vaya a saber cuántos no pueden hacerlo”, señalaron desde el grupo, al describir el riesgo que representa el sector. La frase fue formulada como un llamado a tomar medidas preventivas y evitar nuevos episodios.

El pedido apunta a que el reservorio sea cercado y cuente con las condiciones necesarias para reducir la posibilidad de que más animales queden atrapados. Por el momento, no se informó si existe una intervención oficial sobre el lugar ni si se prevén trabajos para modificar su perímetro.