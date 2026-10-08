El paro de colectivos dejó sin servicio a miles de sanjuaninos. Juan Pablo Conti dijo que el conflicto sigue abierto pese a la conciliación obligatoria.

El paro de colectivos dejó sin servicio a miles de sanjuaninos y alteró los traslados hacia trabajos y escuelas. Durante la medida, taxis, remises, aplicaciones y autos particulares concentraron las opciones de movilidad. En ese marco, Juan Pablo Conti, delegado de la empresa 20 de Junio, fue consultado por el alcance del conflicto.

Conti sostuvo que la medida responde a un reclamo salarial y señaló: “No está en nuestro alcance”. Según explicó, los choferes mantienen su postura a la espera de una respuesta de la empresa. El planteo, afirmó, se vincula con diferencias en la liquidación de haberes.

Reclamo por la escala

El delegado indicó que los trabajadores acordaron una nueva escala salarial para septiembre, pero que la empresa pagó los sueldos con la escala anterior. “Tenemos un acuerdo por una escala nueva en septiembre y no se está respetando, se ha pagado con escala vieja”, dijo. Ese punto quedó en el centro de la negociación entre las partes.

Conti agregó que existe además un reclamo cercano a los $800.000 por conceptos que los choferes consideran pendientes, entre ellos una suma retroactiva y una gratificación. De acuerdo con lo expresado por el dirigente, esos ítems serán precisados durante la reunión que mantienen los involucrados. El monto fue mencionado por el delegado como parte de la discusión salarial abierta.

Conciliación obligatoria

Sobre la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo, Conti confirmó que la medida no había sido levantada. “No se ha levantado la medida hasta que termine la reunión y, una vez que termine, ahí veremos qué decisión se toma”, explicó. La continuidad del paro quedó supeditada al resultado de ese encuentro y a una eventual respuesta empresaria.