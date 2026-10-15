La Municipalidad de Chimbas realizará este sábado 17 de octubre una jornada que combinará la Feria del Día de la Madre, espectáculos musicales, actividades recreativas y la Maratón y Caminata por la Lucha contra el Cáncer de Mama. La propuesta se desarrollará en la Plaza de Villa Obrera y en el Parque de los Abrazos, con eje en la prevención y la detección temprana de esa enfermedad. La actividad también reunirá a emprendedores y artesanos locales, en un espacio de comercialización vinculado a una fecha de alta demanda para ese sector.

La feria comenzará a las 17 y ofrecerá puestos de artesanos y emprendedores, además de una programación artística con presentaciones de Tayté, Coty, Milena y Mila. Según la comunicación municipal, la iniciativa forma parte de las propuestas impulsadas por la gestión de la intendenta Daniela Rodríguez, con el objetivo de generar espacios de encuentro familiar y abrir oportunidades de visibilidad para productores locales. En ese marco, la actividad busca articular consumo local y agenda cultural en una misma convocatoria.

Actividad física y disciplinas

Entre las 18 y las 19:20 se desarrollará una masterclass abierta con cuatro disciplinas y sus profesores. La programación incluye clase grupal con Roxana Villegas, ritmos latinos con Betiana Villegas, aerobox con Agustina de la Vega y zumba con Emmanuel Luna. La propuesta se inscribe en una jornada que, además de recreación, incorpora actividad física como parte de la convocatoria.

Maratón por la vida

En paralelo, la Municipalidad de Chimbas, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, organizará la Maratón y Caminata por la Lucha contra el Cáncer de Mama, también prevista para el 17 de octubre desde las 18. La competencia tendrá una modalidad de 10 kilómetros y una caminata participativa de 3 kilómetros. La largada será en el Parque de los Abrazos y la llegada en la Plaza de Villa Obrera, donde se concentrarán las actividades recreativas, culturales y comerciales.

Prevención y turnos

El municipio indicó que el encuentro tiene como propósito generar conciencia sobre la prevención y la detección temprana del cáncer de mama, con participación de vecinos de distintas edades. En ese mismo marco, y en el marco del convenio entre la Municipalidad de Chimbas y la Fundación Sanatorio Argentino, se prevé el agendamiento de turnos para estudios destinados a la detección temprana de la enfermedad. La jornada se presentará bajo la consigna Chimbas Corre por la Vida y concentrará en una sola fecha salud, deporte, recreación y actividad económica local.

La convocatoria quedó fijada para este sábado 17 de octubre, desde las 17, en la Plaza de Villa Obrera. Allí se reunirán la feria de artesanos y emprendedores, la masterclass y los espectáculos musicales, mientras que la actividad deportiva partirá desde el Parque de los Abrazos con llegada al mismo punto de concentración.