La Municipalidad de Chimbas anunció una nueva agenda de seis talleres que se dictarán durante octubre en Punto Digital Chimbas, en el Barrio Los Andes. La propuesta se organiza junto con la Oficina de Empleo municipal y apunta a vecinos, emprendedores y personas interesadas en incorporar herramientas para el trabajo y la vida cotidiana.

Las actividades incluyen Storytelling, Cibercuidados Adolescentes, venta por internet, finanzas para emprendedores, uso básico del celular y Descubriendo la IA Generativa. Según la información difundida por el municipio, las inscripciones se realizan de manera presencial en Punto Digital, de 8 a 19:30, hasta la fecha límite fijada para cada capacitación.

Primeras fechas El cronograma comenzará con el taller de Storytelling, previsto para el 13 de octubre a las 14, con inscripción abierta hasta el 9 de octubre. La actividad está orientada a personas interesadas en aprender a construir y comunicar historias de manera más efectiva. El municipio informó que el objetivo es incorporar herramientas narrativas para ordenar ideas y mejorar la comunicación.

El 14 de octubre, a las 11, se desarrollará Cibercuidados Adolescentes, una capacitación centrada en el uso seguro de internet y redes sociales. La propuesta incluye prevención del ciberbullying, cuidado de la privacidad frente al sexting —intercambio de contenido íntimo por medios digitales— e identificación de situaciones de grooming, término que refiere al acoso ejercido por un adulto sobre un menor a través de medios digitales. Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 13 de octubre.

Emprendimientos y finanzas El taller de Venta por Internet se dictará el 20 de octubre a las 11, con inscripción hasta el 19 de octubre. La capacitación está dirigida a emprendedores y emprendedoras que busquen incorporar herramientas digitales a sus proyectos. Según el programa difundido, se trabajará sobre las diferencias entre el comercio tradicional y los negocios digitales, además de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para comercializar productos y servicios.

En la misma línea, el taller Finanzas para Emprendedores se realizará el 23 de octubre a las 11, con inscripción hasta el 22 de octubre. El contenido previsto incluye elaboración de presupuestos, administración de capital, alternativas de financiamiento para inversión y desarrollo, acceso a créditos y orden de ingresos personales y familiares. Ese mismo día, a las 15, se dictará el taller de Uso Básico del Celular, destinado a adultos y personas con poco conocimiento en el manejo de teléfonos móviles.

Inteligencia artificial La programación cerrará el 28 de octubre a las 11 con Descubriendo la IA Generativa, una actividad orientada a acercar el funcionamiento y las posibilidades de la inteligencia artificial a la vida cotidiana. La propuesta prevé explicar las diferencias entre IA descriptiva e IA generativa y mostrar aplicaciones prácticas, con referencias a plataformas como ChatGPT. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 27 de octubre.

La iniciativa municipal se inscribe en una agenda de formación vinculada con cambios en el mercado laboral, los emprendimientos y el uso de herramientas digitales. Para Chimbas, el dato operativo central es que todas las inscripciones se toman en Punto Digital Chimbas, en Greco y Patagonia, en el horario informado por el municipio, y que cada taller tiene cupos y vencimientos de registro diferenciados según su fecha de dictado.