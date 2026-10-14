La intendenta Daniela Rodríguez supervisó el avance del primer polideportivo cubierto del departamento. El proyecto prevé 2.200,70 metros cuadrados y una inversión de $1.686 millones.

La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, recorrió las obras del nuevo Polideportivo Techado Municipal, que registra un avance del 40%. El proyecto ampliará la infraestructura deportiva del departamento para entrenamiento, competencia y actividades de clubes e instituciones.

La visita se realizó en el predio ubicado sobre avenida Costanera Juan Domingo Perón, a unos 300 metros al oeste del Predio Ferial. La construcción forma parte de las inversiones en infraestructura impulsadas por la gestión municipal y se presenta como el primer polideportivo cubierto del departamento.

Alcance de la obra

El complejo contempla una superficie total de 2.200,70 metros cuadrados cubiertos y semicubiertos. Incluye una cancha multidisciplinaria de 20 por 40 metros, apta para handball, vóley, futsal, hockey sobre patines y otras disciplinas. También prevé vestuarios para equipos locales y visitantes, sectores para árbitros, sanitarios accesibles y espacios de preparación precompetitiva.

El proyecto suma un estacionamiento con capacidad para 80 vehículos y el acondicionamiento del entorno. La estructura principal está compuesta por columnas y vigas metálicas, con cerramientos orientados a mejorar las condiciones térmicas y acústicas del edificio. Según la información oficial, la inversión total ronda los $1.686 millones y se financia con recursos del FODERE (Fondo de Desarrollo Regional) y aportes municipales.

Antecedentes y ejecución

La obra surgió de una demanda de clubes, instituciones y deportistas de Chimbas, que hasta ahora deben trasladarse a otros departamentos para desarrollar ciertas actividades por falta de infraestructura cubierta. El proyecto comenzó a gestarse hacia fines de 2024, avanzó en su desarrollo técnico durante 2025 y luego fue presentado para obtener financiamiento a través del FODERE.

La ejecución está a cargo de Terussi S.A., empresa adjudicataria de la licitación pública, con un plazo contractual de 180 días. El complejo se incorpora a la planificación de una futura Ciudad Deportiva sobre el predio municipal, mientras la gestión local mantiene el seguimiento de los trabajos para su finalización. La próxima referencia a seguir es el cumplimiento del cronograma de obra y la puesta en funcionamiento del edificio una vez concluidos los trabajos.