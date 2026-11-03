Hasta el 8 de noviembre, la Municipalidad llevar adelante un nuevo cronograma de intervenciones en las zonas Este, Oeste y Centro del departamento. Los trabajos incluyen limpieza de desagües, desmalezamiento, descacharreo, desinfección y mantenimiento de espacios públicos.

La Municipalidad de Chimbas realiza durante esta semana una serie de operativos de limpieza y mantenimiento urbano en distintos barrios del departamento, con especial atención al acondicionamiento de cunetas, la prevención de anegamientos y las tareas sanitarias destinadas a combatir el dengue.





Las intervenciones se desarrollan mediante el trabajo coordinado de las delegaciones Este y Oeste y los equipos operativos de la zona Centro, de acuerdo con la planificación establecida para cada sector.





Limpieza de cunetas y mantenimiento de desagües





En la zona Este continuarán las tareas integrales de limpieza de cunetas y liberación de puentes para facilitar el escurrimiento del agua en el barrio CGT y Villa Mariano Moreno.





Además, el jueves 5 de noviembre se realizará un operativo de limpieza y desmalezamiento en los barrios Los Cardos, Villa Paula y Necochea.





Por su parte, en la zona Oeste se avanzará con el acondicionamiento de cunetas y desagües pluviales en los barrios Los Pinos y Círculo Policial. En este último sector se dará continuidad a las intervenciones que ya se venían ejecutando.





También se llevará adelante un operativo integral de limpieza en el barrio Los Pinos, previsto para este martes 3 de noviembre, que incluye corte de pasto y desmalezamiento. En paralelo, continuará el retiro de escombros provenientes de la obra de la plaza del mismo barrio.





En la zona Centro, los equipos municipales trabajarán sobre dos franjas de intervención. La primera comprenderá Villa Paula y los barrios Andacollo I al V, mientras que la segunda abarcará barrio Santo Domingo y sectores de las calles Benavídez, Salta y Mendoza, hasta Centenario.





Estas tareas forman parte del mantenimiento preventivo de los sistemas de drenaje, especialmente ante la posibilidad de precipitaciones intensas durante los próximos meses.





Operativos de desinfección y descacharreo contra el dengue





En materia sanitaria, el municipio continuará desarrollando intervenciones destinadas a reducir las condiciones que favorecen la proliferación del mosquito transmisor del dengue.





Este martes 3 de noviembre se realizará un operativo de desinfección en Lote Hogar N.º 38 y barrio René Favaloro, sectores donde también se realizarán tareas de descacharreo y corte de pasto.





Posteriormente, el miércoles 4 y jueves 5, los trabajos preventivos se trasladarán a Villa San Patricio y Villa San José, con acciones orientadas a eliminar elementos en desuso y posibles reservorios de agua.





Desde el municipio recordaron la importancia de que los vecinos acompañen estas intervenciones mediante la limpieza de patios, la eliminación de recipientes que puedan acumular agua y el mantenimiento de los espacios frente a sus viviendas.





Mantenimiento de espacios verdes y otras intervenciones





La planificación semanal también contempla trabajos de pintura y recuperación de espacios públicos, con intervenciones previstas en las plazas del barrio Andacollo 7, barrio Canal Isla y Los Toneles.





Asimismo, se realizarán tareas de despeje de luminarias y tendidos en sectores de los loteos Salta 2, Santa Isabel y San Felipe, además de los barrios Centenario y San Ramón.





Los equipos municipales continuarán con el corte de cañaverales en el sector de Canal Isla y Villa Blanco, la limpieza de ramos de riego en coordinación con Hidráulica y la atención de pedidos urgentes de desagote de pozos.





Estas acciones se complementarán con trabajos de acondicionamiento en el barrio 7 de Septiembre, en el marco de los preparativos para la inauguración de su nuevo sistema de alumbrado público.





Desde la gestión de la intendenta Daniela Rodríguez se mantiene una planificación de servicios que contempla intervenciones en diferentes sectores del departamento, con el objetivo de mejorar las condiciones de limpieza, conservar la infraestructura urbana y fortalecer las tareas de prevención.





La colaboración de los vecinos resulta fundamental para mantener los resultados de estos operativos, especialmente evitando arrojar residuos, escombros y otros elementos que puedan obstruir cunetas y canales, dificultando el escurrimiento del agua de lluvia.