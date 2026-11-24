La actividad será este miércoles por la noche y terminará con una charla en el Parque de Chimbas. El municipio difundió además una línea de contacto para asesoramiento.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Chimbas realizará este miércoles una marcha de antorchas abierta a la comunidad bajo el lema “Iluminando Caminos”. La convocatoria busca reunir a mujeres, varones y familias en una actividad de reflexión y concientización. La organización municipal planteó además un recorrido con cierre en el Parque de Chimbas, donde se prevé una charla abierta.

Convocatoria y recorrido La secretaria de Acción Social del municipio, Mónica Ramos, informó que la concentración está prevista para las 20:30 en la Plaza Departamental, mientras que la convocatoria general es a partir de las 20. Desde allí, la caminata avanzará por calle Mendoza hasta Saavedra, seguirá por Tucumán y finalizará en el parque. Según explicó la funcionaria en diálogo con Telesol, la propuesta incluye una instancia de concientización destinada a brindar herramientas para prevenir situaciones de violencia o saber cómo actuar ante ellas.

Participación sin inscripción Ramos aclaró que la concentración será espontánea y que no hace falta inscripción para sumarse. De todos modos, indicó que quienes quieran llevar una de las antorchas confeccionadas por el dispositivo del Área Mujer deberán anotarse previamente para recibirla. La convocatoria está orientada a sumar a vecinos del departamento en una actividad pública vinculada con la fecha internacional y con el trabajo institucional de prevención.

Asesoramiento y denuncias La titular de Acción Social señaló que la oficina local del Dispositivo de Mujer recibe consultas y denuncias por violencia de género y violencia intrafamiliar. También precisó que el abordaje puede ser personal, cuando se acerca la propia víctima, o anónimo, si un vecino o conocido decide alertar sobre una situación. En ese marco, sostuvo: “Si hay un familiar que está sufriendo violencia puede venir por la oficina, presentarse y las profesionales lo van a asesorar de cómo se sigue el proceso para evitar esta situación”.

Para consultas, orientación o asistencia, el Área Mujer de Chimbas habilitó la línea 264-673-9236, disponible para llamadas y mensajes de WhatsApp atendidos por profesionales. La actividad de este miércoles se inscribe en una agenda de prevención que combina convocatoria pública, acompañamiento institucional y canales de atención directa en el departamento.