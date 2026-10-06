La Municipalidad de Chimbas abrió las inscripciones para cinco cursos de formación en oficios que comenzarán durante octubre y contarán con certificación de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). La convocatoria se canaliza a través de la Escuela de Oficios Municipal y apunta a ampliar herramientas laborales para jóvenes y adultos del departamento. Las propuestas abarcan soldadura, instalaciones eléctricas, operación de equipos pesados, colocación de aires acondicionados y sistemas de riego presurizado.

Según la información difundida por el municipio, cada capacitación tendrá duración, modalidad y requisitos específicos, por lo que las personas interesadas deberán completar el formulario correspondiente al curso elegido. La oferta se orienta a actividades con demanda en sectores productivos y de servicios, con el objetivo de sumar formación práctica aplicable al trabajo asalariado o independiente. En todos los casos, la certificación estará vinculada a la UNSJ.

Corte y soldadura

El Curso de Corte y Soldadura en Aceros, con orientación en diseño y ejecución de objetos metalúrgicos, está destinado a personas mayores de 18 años con experiencia previa en soldadura. Tendrá 16 clases y se dictará los viernes y sábados, de 16 a 20, en el CIC del Barrio Los Andes. El inicio está previsto para el viernes 9 de octubre de 2026.

Instalaciones eléctricas y maquinaria

La segunda propuesta será el Curso de Instalaciones Eléctricas, sobre instalación eléctrica domiciliaria monofásica y trifásica, también para mayores de 18 años. Tendrá 16 clases, se dictará los viernes y sábados de 15 a 19 en el CIC del Barrio Los Andes y comenzará el viernes 9 de octubre de 2026. A su vez, el Curso de Operación en Equipos Pesados está orientado al manejo de retroexcavadoras, topadoras y motoniveladoras, con requisito excluyente de experiencia previa. En este caso, serán 8 clases, los sábados de 8:30 a 13:30 en el Obrador Municipal, desde el sábado 10 de octubre.

Aires acondicionados y riego

La cuarta capacitación será el Curso de Instalación de Aires Acondicionados, destinado a personas mayores de 18 años. Tendrá 8 clases, con dos jornadas semanales: sábados de 8:30 a 11 y lunes de 19:30 a 21, en el CIC del Barrio Los Andes. El cursado comenzará el sábado 17 de octubre. La quinta propuesta será el Curso de Instalación y Mantenimiento de Equipos de Riego Presurizado, también para mayores de 18 años, con 8 clases los lunes y viernes de 17 a 20 en la Delegación Este. Su inicio está previsto para el lunes 19 de octubre.

La convocatoria reúne capacitaciones con perfiles distintos, pero con un mismo eje: formación práctica para mejorar la inserción laboral, la especialización o el desarrollo de actividades independientes. Según el municipio, las propuestas articulan el trabajo local con áreas de la UNSJ, entre ellas la FAUD, Oficios FAUD, la Secretaría de Extensión y la Escuela de Oficios y Educación Profesional, de acuerdo con cada capacitación. Además del acceso por formulario individual, la Municipalidad dispuso un enlace general para consultar las opciones e inscribirse.

Las inscripciones pueden realizarse a través de https://municipiodechimbasgobar.taplink.bio/, donde figuran las alternativas de cursado y los requisitos de cada propuesta. La agenda de inicio se concentrará entre el 9 y el 19 de octubre de 2026, según el curso elegido.