El SMN prevé una jornada inestable en San Juan, con lluvias desde la madrugada hasta la noche. La temperatura irá de 10°C a 18°C.

San Juan tendrá este miércoles 14 de octubre una jornada marcada por la inestabilidad, con probabilidad de chaparrones y lluvias aisladas en distintos momentos del día, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 18°C. Además, se esperan vientos leves del sector sur y sureste, en un escenario de variaciones a lo largo de toda la jornada.

Madrugada y mañana

Durante la madrugada, el pronóstico indica alta probabilidad de chaparrones, con brisa del sur. Por la mañana, las condiciones continuarán inestables, con posibilidad de lluvias aisladas y viento del sureste. Ese comportamiento anticipa una jornada con cambios sucesivos en el estado del tiempo.

Tarde y noche

Hacia la tarde, se prevé el regreso de los chaparrones, con una temperatura que podría acercarse al máximo previsto de 18°C. El viento volverá a soplar desde el sur. Por la noche, las condiciones lluviosas podrían persistir, con probabilidad de nuevos chaparrones y brisa del sureste.

En ese tramo final del día, la temperatura descenderá hasta los 14°C, por lo que se espera un cierre más fresco. El dato relevante para la jornada es la persistencia de la inestabilidad desde la madrugada hasta la noche, sin señales de mejora sostenida en el pronóstico oficial.