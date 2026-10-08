El SMN prevé una jornada fresca e inestable en San Juan, con mínima de 12°C y máxima de 19°C. Se esperan lluvias aisladas y chaparrones en la madrugada y la mañana.

Este jueves 8 de octubre, San Juan tendrá una jornada marcada por la inestabilidad y por temperaturas inferiores a las de los días previos, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La mínima será de 12°C y la máxima llegará a 19°C.

Durante la madrugada, el organismo anticipa probabilidad de lluvias aisladas y viento del sector sureste, con velocidades de hasta 31 kilómetros por hora. Ese escenario abre una mañana con condiciones variables y posible afectación de la circulación en distintos puntos de la provincia.

Inestabilidad matinal Para la mañana, el SMN prevé chaparrones y brisa del noroeste. Esa combinación mantiene el cuadro de inestabilidad y obliga a considerar cambios repentinos en el estado de las calles y en la visibilidad, especialmente en traslados urbanos e interurbanos.

La tarde y la noche Hacia la tarde, el cielo permanecerá mayormente nublado y continuará una leve brisa del noroeste. La temperatura se sostendrá lejos de los registros cálidos de jornadas anteriores, con una máxima estimada en 19°C. Por la noche, el viento rotará al sector sur y la temperatura descenderá a valores cercanos a los 17°C.

El pronóstico oficial deja así una jornada fresca, con nubosidad persistente y precipitaciones aisladas en el tramo inicial del día. El dato a seguir será la evolución del viento y de las lluvias previstas para la madrugada y la mañana, que pueden modificar las condiciones de circulación en San Juan.