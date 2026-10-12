El operativo provincial “Te veo bien” será este martes 13 y miércoles 14 de octubre. Incluirá revisiones y anteojos para quienes los necesiten.

El programa provincial “Te veo bien” realizará en Caucete dos jornadas de atención oftalmológica gratuita para personas desde los 6 años que no tengan obra social. El operativo apunta a detectar necesidades de corrección visual y, cuando corresponda, avanzar con la confección de anteojos.

La atención será este martes 13 y miércoles 14 de octubre, de 8 a 12, en el salón del sindicato de Luz y Fuerza, ubicado en Diagonal Sarmiento 380. Según la organización del programa, la modalidad será por orden de llegada, por lo que se recomendó concurrir dentro del horario previsto.

Durante las jornadas se harán revisaciones y controles para determinar si cada persona necesita lentes para ver de cerca o de lejos. En los casos en que el profesional indique su uso, el programa contempla la elección de marcos y la confección de los anteojos de acuerdo con los parámetros de corrección requeridos.

Documentación requerida

Para acceder al operativo, los interesados deberán presentar DNI y una copia del Certificado de Negativa de ANSES. Ese requisito apunta a acreditar que no cuentan con cobertura de obra social, condición excluyente para ingresar al dispositivo gratuito.

El programa se despliega en distintos departamentos de San Juan con el objetivo de acercar controles visuales y facilitar el acceso a anteojos a personas sin cobertura de salud. En Caucete, la variable a seguir será la demanda que registre el operativo durante ambas jornadas y la cantidad de correcciones visuales que se indiquen.