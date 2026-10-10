La Municipalidad de la Ciudad de San Juan programó erradicaciones y cortes de ramas en distintos domicilios. Los trabajos se extenderán durante toda la semana y el fin de semana.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continuará entre el lunes 12 y el domingo 18 de octubre con tareas de mantenimiento del arbolado público, según informó la propia comuna. El cronograma incluye erradicación de árboles peligrosos y atención de reclamos por cortes de ramas en distintos domicilios de Capital. La medida apunta a intervenir sobre ejemplares que representan riesgo y a responder pedidos vecinales ya ingresados.

El lunes 12 de octubre, entre las 8 y las 13, se realizarán tareas de erradicación de árboles peligrosos en distintos domicilios. Esa primera etapa concentra el trabajo sobre ejemplares que, por su estado, requieren remoción. La intervención forma parte del esquema municipal de cuidado del arbolado público.

Atención de reclamos Desde el martes 13 hasta el viernes 16 de octubre, las cuadrillas municipales atenderán reclamos por erradicaciones y cortes de ramas en domicilios varios. Los trabajos se harán en dos turnos, de 8 a 13 y de 14 a 19. La organización en franjas horarias busca ampliar la capacidad operativa durante la semana.

Fin de semana El sábado 17 y el domingo 18 de octubre, de 8 a 13, continuará la erradicación de árboles peligrosos en diferentes domicilios de la Ciudad. Con esa previsión, el municipio extenderá las tareas al cierre de la semana para completar intervenciones pendientes. El cronograma oficial no precisó la cantidad de ejemplares ni las calles alcanzadas.