La Ciudad de San Juan coronó a sus representantes del Adulto Mayor 2026 tras una elección con 18 candidatas. Las ganadoras competirán en la instancia provincial.

La municipalidad de la Ciudad de San Juan realizó la Elección de la Reina del Adulto Mayor – Capital 2026, con la participación de 18 candidatas vinculadas a centros de jubilados, uniones vecinales, espacios comunitarios y áreas destinadas a personas mayores. La actividad buscó poner en valor la participación social, las trayectorias y la presencia territorial de ese sector en la capital sanjuanina.

Según informó el municipio, esta edición incorporó por primera vez a las uniones vecinales de Capital, lo que amplió la representación institucional dentro de la convocatoria. Durante la jornada, las participantes se presentaron ante el público y compartieron sus historias, intereses y actividades cotidianas antes de pasar por las instancias previstas para la elección. El formato de la propuesta consolidó un espacio de visibilización para organizaciones barriales y comunitarias.

Coronación y jurado

La elección estuvo a cargo de un jurado integrado por autoridades municipales, representantes de instituciones y referentes de distintos ámbitos, de acuerdo con la comunicación oficial. En el acto también participaron la Reina y la Virreina salientes, que tuvieron un momento especial durante la celebración. La coronación definió a las nuevas representantes de Capital para el período 2026.

La nueva Reina del Adulto Mayor – Capital 2026 es Lola Asencion Rodriguez, representante de la Unión Vecinal Vª del Carril. La Virreina del Adulto Mayor – Capital 2026 es María Josefina Cunsulo, quien representa al Coro - Por un Nuevo Proyecto de Vida - Universidad de Adultos Mayores. Ambas tendrán a su cargo la representación del departamento Capital en la Elección Provincial de la Reina del Adulto Mayor 2026.

Mensaje institucional

Durante el encuentro, la intendente de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, sostuvo que la actividad implicó un reconocimiento a mujeres que participaron en sus familias, centros de jubilados y uniones vecinales. En su mensaje, afirmó: “Esta noche representa mucho más que la elección de una Reina del Adulto Mayor. Representa el reconocimiento a mujeres que, a lo largo de sus vidas, han sembrado en sus familias, en sus centros de jubilados, en sus uniones vecinales y en cada espacio donde ponen su granito de arena”.

La jefa comunal agregó: “Todas ustedes son parte de los cimientos fuertes sobre los que construimos nuestra ciudad: una ciudad basada en la solidaridad, la empatía, la fraternidad, la escucha y el acompañamiento”. La municipalidad agradeció además a las instituciones, familias y vecinos que acompañaron la celebración. El próximo paso para las ganadoras será su participación en la instancia provincial de 2026.